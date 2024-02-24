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السبت 24 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بعد ارتفاع معدلات الإصابات به.. حقيقة تفشي الحصبة نهاية 2024

الحصبة
الحصبة

 كشف الدكتور محمود حلبلب، أستاذ علم الجراثيم، حقيقة تفشي الحصبة بنهاية العام الجاري، وهو ما تخوفت منه منظمة الصحة العالمية، خصوصًا مع ارتفاع معدل الإصابات بها عالميًا.

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 وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه يتفق مع تخوفات وتحذيرات "الصحة العالمية"، خصوصًا أن هذا المرض يمكن الحماية منه، إذ يتخطى نجاعة اللقاح لهذا المرض الـ99%.

جائحة كورونا:

 أضاف: "خلال جائحة كورونا نسبة التطيعم عالميًا، انخفضت، أحدثت وجود أشخاص غير ممنعين لهذا الفيروس وهو شديد الانتشار، فإذا كان هناك 100 شخص غير ملحقين وشخصًا مصابًا، يصاب منهم 90 شخصًا".

 

العهد الفيكتوري:

 تابع: "زيادة عدد الحالات ممكن أن يكون بوقت قصير جدًا، وما نلاحظه حاليًا خلال السنوات القليلة الماضية، في إنجلترا نعود إلى العهد الفيكتوري، حيث عاد مرض السل مجددًا و2000 حالة جرب،  وانتشار مرض الكساح، علاوة على انتشار مرض الزهري بواقع 9000 حالة، وهي الأعلى في تاريخ إنجلترا.

 وأكد حلبلب، أن تغيير نمط المعيشة، والإقفال في زمن الكورونا، ممكن بعض الأشخاص لديهم "دين مناعي"، نظرًا للإقفال والمكوث في المنازل لفترات طويلة.

 وأوضح، أنه يجب تلقيح أكثر من 95% من الأشخاص ليتم لجم هذا الفيروس، لافتًا إلى أن نسبة الملقحين بلغت 83% فقط، مؤكدًا أن الأطفال حديثي الولادة، أو النساء الحوامل، وممن يعانون من جهاز مناعي ضعيف، أو أصحاب الأمراض المزمنة.

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