تعدي طالبين بالمرحلة الثانوية على معلمة بالضرب.. تفاصيل

فتحت النيابة العامة بأكتوبر، تحقيقات موسعة في واقعة تعدي طالبين بالمرحلة الثانوية على معلمة داخل الفصل بسبب منعها من ضرب زميلهم.

تعدي طالبين بالمرحلة الثانوية على معلمة بالضرب

وطلبت النيابة استدعاء المعلمة المجني عليها لسماع اقوالها حول ملابسات الواقعة وكيفية تعدي الطالبين المتهمين عليها، كما طلبت تحريات مباحث الجيزة حول الحادث واستدعاء شهود العيان من طلاب الفصل.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم الشيخ زايد ثان بلاغ من معلمة تفيد بتعرضها للضرب من طالبين بالصف الثاني الثانوي قدمت تقريرا طبيا يفيد ما لحق بها من اصابات من تمزق باربطة الكتف واصابة بالركبة بعدما انهال عليها الطالبان ضربا.

وقررت المعلمة في اقوالها بمحضر الشرطة انها اثناء الحصة شاهدت المتهمان يعتديان على زميلهما الثالث وعندما منعتهما تعديا عليها بالضرب في الفصل.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ومن جهة أخرى لقيت سيدة بالفيوم في أواخر العقد الرابع من عمرها ، مصرعها أثناء قيامها بدرس محصول القمح الخاص بأرض والدها في قرية قصر بياض التابعة لمركز أبشواي ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ابشواي المركزي ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، بمصرع سيدة جذبها السير الخاص بماكينة درس القمح، داخل الحقل المملوك لوالدها بقرية قصر بياض.

كشفت التحريات أن السيدة المتوفاة تدعى 'صباح محمود'، 35 عاما، ربة منزل، كانت تساعد والدها، الذي يمتلك قطعة أرض مزروعة بالقمح، وأثناء قيامهما بوضع أعواد القمح بالماكينة الخاصة بدرس القمح، جذبها سير الماكينة من الخمار الذي كانت ترتديه، مما تسبب في وفاتها. تم نقل السيدة لمشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.