خطوة جاءت في وقتها المناسب.. جامايكا تقرر الاعتراف بدولة فلسطين (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "خطوة جاءت في وقتها المناسب.. جامايكا تقرر الاعتراف بدولة فلسطين".

اعتراف جامايكا بدولة فلسطين

خطوة يمكن أن يقال إنها جاءت في وقتها المناسب، هي اعتراف جامايكا بدولة فلسطين، لترفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 142 دولة.

وزيرة خارجية جامايكا كاميلا جونسون سميث أوضحت أن قرار بلادها جاء تماشيا مع التزامها القوي بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة إلى جانب الاعتراف بسيادة القانون الدولي، وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

قرار جامايكا لاق ترحيب من جانب فلسطين التي قالت إنه يؤكد ضرورة تكاتف الدول في أخذ خطوات فعلية من أجل إعادة مصداقية النظام الدولي القائم على القواعد والعدالة والمساواة بين الشعوب كافة، كما دعت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بأن تتخذ خطوة مماثلة.

إسرائيل تعارض اعتراف أي دولة بفلسطين

وبطبيعة الحال فإن إسرائيل تعارض اعتراف أي دولة بفلسطين بل وتطلق على أي خطوة في هذا الشأن اعترافا أحادي الجانب، وتقول إن أي اتفاق من هذا القبيل يجب أن يتم التوصل إليه من خلال مفاوضات مباشرة على حد وصفها.

30 شاحنة تعبر لغزة ودخول 28 مصابًا فلسطينيًا إلى مصر

جدير بالذكر أن مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح، قال إنه بعد مرور 200 يوم على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ منذ 7 أكتوبر الماضي، وما زالت آلة الحرب الإسرائيلي تحصد أرواح المدنيين والأبرياء من الأشقاء في فلسطين إلى أن ارتقى أكثر من 34 ألف شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 77 ألف جريح ومصاب.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الجهود المصرية لا تزال تبذل من قبل السلطات المصرية، ومن قبل القيادة السياسية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل الأشقاء في فلسطين من إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة، من خلال معبر رفح البري، أو من خلال الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر في جميع المحافل الدولية وأمام مؤسسات المجتمع الدولي لرفع العبء عن الأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح، أن اليوم نفذ عبر معبر رفح إلى الأراضي الفلسطينية ما يقرب من ثلاثين شاحنة من المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية إلى الأشقاء في قطاع غزة، بالإضافة إلى 6 شاحنات تحمل الوقود والمحروقات لدعم الأشقاء في قطاع غزة ومساندة لهم.

وتابع: "كما تمكن من الدخول إلى الأراضي المصرية ما يقرب من 28 مصابًا ومريضًا يرافقهم نحو 41 لهذه الحالات، وقدمت لهم هيئة الإسعاف بعد أن استقبلتهم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ومن ثم تم التشخيص من الأطقم الطبية المتواجدة، وتم نقل هذه الحالات على الفور إلى المستشفيات التي خصصتها القيادة السياسية المصرية لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة لهم طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي".