تطبيق التوقيت الصيفي.. موعده ومميزاته (شاهد)

تحدث الدكتور تحسين شعلة، خبير المناخ، عن تاريخ التوقيت الصيفي، موضحًا أن صاحب فكرة التوقيت الصيفي كانت عن طريق عالم أمريكي ولكن تم رفض فكرته، ثم جاء عالم بريطاني آخر وأيضا تم رفض فكرته.

فكرة التوقيت الصيفي طبقت فعليا في الحرب العالمية الأولى

وأضاف شعلة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامي أحمد دياب، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن فكرة التوقيت الصيفي طبقت فعليا في الحرب العالمية الأولى واستخدام من قبل دول الاتحاد الأوروبي، مبينا أن تطبيق التوقيت الصيفي غرضه الترشيد في الطاقة.

مميزات من تطبيق التوقيت الصيفي

وأشار خبير المناخ، إلى أن هناك العديد من المميزات من تطبيق التوقيت الصيفي، لافتا إلى أن زيادة مدة ساعات النهار وتقليل ساعات الليل، مع غروب الشمس والتي من المقرر أن تكون بعد تمام الساعة 7 وهو ما يساعد على تقليل استهلاك الطاقة.

وتابع الدكتور تحسين شعلة، خبير المناخ، أن قرار إلغاء تطبيق التوقيت الصيفي، كان غير مدروس، حيث يطبق في دول العالم والاتحاد الأوروبي، موضحا أنه سيتم تعديل الساعة في تمام الساعة 12 صباحا من الجمعة وزيادتها ساعة.

التوقيت الصيفي.. ساعات قليلة ويتم العمل بالتوقيت الصيفي في مصر حيث سيتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة بداية من منتصف ليل الجمعة حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل أي لمدة ستة أشهر.

ويُعرف "التوقيت الصيفي" بأنه تغيير التوقيت الرسمي في البلاد لمدة شهور عدة من كل عام، إذ إن هذا النظام يعتمد على تقديم عقارب الساعة بمقدار 60 دقيقة.

المواعيد الصيفية لغلق المحال والمقاهي والمولات

تبدأ المواعيد الصيفية لغلق المحال والمقاهي والمولات والمطاعم غدًا الجمعة وذلك تطبيقًا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020م.

يتم فتح المحلات والمولات التجارية يوميًا من 7 صباحًا وحتى 11 مساءًا، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات الرسمية لتكون مواعيد الغلق الساعة 12 منتصف الليل بدلا من الساعة 11 مساءًا.

كما تعمل المطاعم والكافيهات والبازارات من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وخلال الإجازات الرسمية لتغلق 1:00 صباحًا، وتستمر خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للكافيهات والمطاعم يوميًا على مدار 24 ساعة.

طرحت الفكرة للمرة الأولى على يد الأمريكي بنجامين فرانكلين، ليكون هو أول من طرح فكرة التوقيت الصيفي في عام 1784م ولكن لم تبد الفكرة جدية إلا في بداية القرن العشرين حيث طرحها من جديد البريطاني وليام ويلت، الذي بذل جهودًا في ترويجها، وقد انتهت جهوده بمشروع قانون ناقشه البرلمان البريطاني في عام 1909، وقوبلت بالرفض.

ولكن تحققت فكرة التوقيت الصيفي للمرة الأولى أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث أجبرت الظروف البلدان المتقاتلة على وجود وسائل جديدة للحفاظ على الطاقة، فكانت ألمانيا أول بلد أعلنت التوقيت الصيفي، وتبعتها بريطانيا بعد فترة قصيرة.