تأهل طلاب تجارة دمنهور للمرحلة النهائية بمسابقة معهد المحاسبين الأمريكي

شارك طلاب كلية التجارة بجامعة دمنهور بمسابقة معهد المحاسبين الإداريين الأمريكي وتم تأهيلهم إلى المرحلة النهائية لمسابقة معهد المحاسبين الإداريين

"IMA middle east student case competition 2024" للطلاب، تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور ، و الدكتور ماجد شعلة القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور راضي السيد القائم بعمل عميد كلية التجارة .

وأشار الدكتور راضي السيد القائم بعمل عميد كلية التجارة، إلي أن وصول الفريقين إلى التصفية النهائية يعد سابقة في تاريخ مشاركات الجامعات المصرية مما يضمن لكلية التجارة جامعة دمنهور مركزاً على الأقل من المراكز الثلاث الأولى بعد تصفيات أولية شملت أكثر من مائتي فريق.

وشكل الفريقين تحت إشراف الدكتور أحمد فتحي المدرس بقسم المحاسبة و مدير وحدة الدراسات التجارية والبحوث بكلية التجارة، الدكتور إيهاب عبدالسميع- المدرس بقسم المحاسبة والدكتور هيثم رمضان- المدرس بقسم المحاسبة و ذلك كمرشدين أكاديميين للفريقين.

وتقام المرحلة النهائية لتحديد المراكز الثلاثة الأولى في العاصمة السعودية الرياض برعاية معهد المحاسبين الإداريين الأمريكي IMA و الجمعية السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA في الأول من شهر مايو القادم.

ومن جانبه أشاد الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور ،بهذا الإنجاز المتميز للطلاب المشاركين ، مقدماً التهنئة لأبنائه الطلاب معرباً عن سعادته بهذه المشاركة الفعالة التي تساهم في تزويدهم بفرصة اكتساب مؤهلات عالمية ترتقي بآفاقهم المهنية مستقبلاً من خلال استثمارها لتعزيز مهاراتهم المالية والمحاسبية ليصبحوا متميزين ومبدعين في مجالهم.

ويعد معهد المحاسبين الإداريين الأمريكي "IMA" من أكبر و أعرق المؤسسات المهنية في عالم المحاسبة و تعد الجهة المسؤولة عن منح عدد من الشهادات المهنية المعترف بها دولياً للمحاسبين مثل شهادة المحاسب الإداري المعتمد CMA و أساسيات المحاسبة المالية و الإدارية FMAA و شهادة التحليل التنافسي والاستراتيجي CSCA.

ومن جانبهم أعرب الطلاب المشاركون في المسابقة عن سعادتهم بهذه المشاركة الفعالة التي تساهم في تزويدهم بخبرات من التفاعل مع زملائهم من دول أخري ،وبفرص اكتساب مؤهلات عالمية ترتقي بآفاقهم المهنية مستقبلاً من خلال استثمارها لتعزيز مهاراتهم المالية والمحاسبية ليصبحوا متميزين ومبدعين في مجالهم.