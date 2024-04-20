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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم شقو.. حصيلة إيراداته بالسينمات أمس

فيلم شقو
فيلم شقو

حصد فيلم شقو، إيرادات مرتفعة أمس، الجمعة، بلغت 2 مليون و373 ألف جنيه، فى دور العرض، وذلك ضمن قائمة الأعمال المنافسة في موسم عيد الفطر.

 

قصة فيلم شقو

وتدور أحداث  فيلم شقو في إطار مليء بالأكشن من خلال مجموعة تعمل في إطار خارج عن القانون، يمرون بأزمات تقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتجسد الفنانة أمينة خليل شخصية راقصة في أحد الملاهي الليلية.

 

فيلم شقو، يعد التعاون السادس بين عمرو يوسف ودينا الشربيني بعد أن قدما معا مسلسل "عشم إبليس" ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم "كدبة كل يوم" ومسلسل "المواطن اكس" ومسلسل "طرف تالت" وفيلم "هيبتا".

فيلم شقو

العرض الخاص لفيلم شقو

 

وأقيم عرض خاص بأحد المولات الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور صناعةو أبطال الفيلم أبرزهم: “يسرا ودينا الشربيني وتايسون”، كما حضر عدد من نجوم الفن منهم المخرج محمد سامي، والفنان حسن الرداد.

 

كشف النجم عمرو يوسف، عن كواليس مشاركته في فيلم شقو، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي ضمن أفلام عيد الفطر 2024.

 

تحدث عمرو يوسف خلال تصريحاته، قائلاً: الفيلم مبذول فيه مجهود كبير، ومن أول ما شفت السيناريو وأنا كنت متحمس جدا وواثق أن كريم السبكي هيطلع من الفيلم بحاجة محترمة.

 

وأكد عمرو يوسف أنه لم يستخدم دوبلير خلال الفيلم، رغم صعوبة المشاهد، معلقا: الفيلم في إطار رومانسي وأكشن، وفيه كل ما يحتاجه الجمهور.

فيلم شقو
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الجريدة الورقية