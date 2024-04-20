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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

سعد لمجرد يطلق كليب أغنية Carrousel بالتعاون مع البلجيكي المغربي Enesse

سعد لمجرد والمطرب
سعد لمجرد والمطرب البلجيكي المغربي Enesse

طرح المطرب سعد لمجرد أحدث أعماله الغنائية باللغة الفرنسية والتي تحمل عنوان Carrousel، ويشاركه الغناء المطرب البلجيكي المغربي Enesse.

 

يأتي طرح الكليب بعد الحفل الغنائي الذي أحياه سعد لمجرد داخل كوزمو الزمالك وسط حضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية والأوروبية.

سعد لمجرد والمطرب البلجيكي المغربي Enesse

حضر سعد لمجرد مرتديا ملابس كاجوال بصحبة مدير أعماله كريم اباغى وكان فى استقبالهما منظم الحفل تامر عبد المنعم وسامح سعيد وميمي المنشاوى من كوزمو وذلك بعد تأجل الحفل يوما واحدا بسبب الأحداث الاخيرة بين إيران وإسرائيل التى تسببت في ارتباك حركة الطيران بعدد من الدول العربية.

 

وبمجرد صعود سعد لمجرد على خشبة المسرح مرددا أغنيته الشهيرة "انت معلم" تعالت هتافات وصيحات الترحيب، وبعدها أشعل الحفل بالعديد من أغانيه الشهيرة المميزة ومنها إنت معلم، انساى، انتى باغيه واحد، أنا ماشي ساهل، انتى حياتى، بالإضافة إلى بنت السلطان لأحمد عدوية.

 

تخلل الحفل توجيه سعد لمجرد تحية لأصدقائه ممن حرصوا على حضور الحفل ومنهم الفنان عصام كاريكا وكابتن محمد زيدان بالإضافة إلى القائمين على الحفل وتنظيمه تامر عبد المنعم وسامح سعيد وميمي المنشاوى.

من ناحية أخري، أطلق المطرب سعد لمجرد مؤخراً، أحدث أعماله الغنائية باللهجة اللبنانية والتي تحمل عنوان "محتال الحب"، والتي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

سعد لمجرد والمطرب البلجيكي المغربي Enesse

تفاصيل أغنية محتال الحب

وأغنية "محتال الحب" من كلمات رامي شلهوب، وألحان وتوزيع جمال ياسين، والكليب من إخراج كريم بنيس، وتبدأ كلماتها بهذا المقطع:

بيبيّن سهل بنظرة

 

ولمّا منحب

 

ما منقشع شي بالمرة

 

 بياخدنا من كل شي حوالينا

 

من الوقت بيسرقنا

 

بيمشّينا مطرح ما بدّه

 

وما بيسأل شو بدنا

 

محتال الحب

 

بيبيّن سهل بنظرة

 

ولمّا منحب

 

ما منقشع شي بالمرة

 

 وخلال يوم واحد، تمكنت أغنية "محتال الحب" لسعد لمجرد من تجاوز نصف مليون مشاهدة على قناته بموقع يوتيوب.

 

يذكر أن آخر أغنيات سعد لمجرد كانت "عندي فكرة"، التي طرحها بطريقة الفيديو كليب الشهر الماضي، وشاركته غناءها المطربة التونسية يسرا محنوش.

 

وأغنية "عندي فكرة" كلمات رامي العبودي، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع جلال الحمداوي.

 

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