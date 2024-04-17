رامي جمال يطلق أحدث أعماله الغنائية بعنوان "بقول واكدب"

أطلق المطرب رامي جمال أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "بقول واكدب"، عبر قناته على "يوتيوب"، من كلمات جمال الخولي وألحان رامي جمال وتوزيع ومكس وماستر أحمد إبراهيم.

تفاصيل أغنية بقول واكدب

وتقول كلمات أغنية رامي جمال الجديدة:

عشان مبقاش بقول وأكدب أنا هنسى لكن هاتعب

ومش ضامن في يوم من بعد ما أنسى أرتاح

غيابك عني مش هين لكني عكس ده هبين

كبيرة وعيبه لو بانت عليا جراح

مفيش ولا حاجة في إيديا عشانك روح

دورك جي و مسيرك تعيش مجروح

جرب بس تنساني و صدقني

يوميها و بس هاتحس بطلوع الروح

لحد في يوم ما أفوق منك هكلمني كتير عنك 2:33

وفي الغالب هعيش بعدك كأني معاك

ومن نفس الوجع ده انت هتسألني الخلاص إمتى

هاتتعب زي ما أنا هاتعب عشان أنساك

مفيش ولا حاجة في إيديا عشانك روح

دورك جي ومسيرك تعيش مجروح

جرب بس تنساني وصدقني

يوميها وبس هاتحس بطلوع الروح

رامي جمال

وطرح رامي جمال، منذ أيام، عبر حسابه على "إنستجرام" أول أغاني ألبومه الجديد، وعلّق عليها: "خليني أشوفك حاليًا على قناتي على اليوتيوب، كل عيد وأنتم طيبين، يا رب يعجبكم الألبوم.. خليني أشوفك كلمات زياد حسن - ألحان محمود أنور، توزيع عمرو الخضري، الفيديو من إخراج ريان الفايز".

من ناحية أخري، حصلت أغنية خليني أشوفك على المركز الخامس في قائمة الأكثر مشاهدة، بأكثر من 800 ألف مشاهدة، من كلمات زياد حسام، وألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري.

وتقول كلمات الأغنية: «خليني أشوفك مرة تانية ولو ثواني.. علشان أوريك إن أنا بقيت حد تاني.. وعلشان أقولك إني مزعلتش عليك.. مبقاش في قلبي مكان خلاص متساب عشانك.. في حاجات كتير من يوم ما غبت خدت مكانك.. من يوم ما غبت وقلبي تقريبا نسيك.. أنا فوقت خلاص.. وقسيت على قلبي.. وعلمته يبطل إحساس.. أنت عملتلي عقدة.. أساسا من كل الناس.. ربنا يجازيك».



أغنية رامي جمال بقيس الجمال بيكي

كانت أحدث أغاني رامي جمال من خلال أغنية “بقيس الجمال بيكي”، والتي اجتازت حاجز النصف مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “انا قبلتك زمان من قبل ما اقابلك بقيت محتاج اشوف الدنيا بعنيكي عايز اعيش اللي باقي في عمري و انا جمبك انا بقولك علشان حطيت عيني عليكي شوف انا هقولك بحبك ليه و كلامي ده تحسيه انا قلبي كان تايه و رجعتيه، ليكي انا شايل في قلبي كتير حبك ده وش الخير انا هبني في عيونك طريق و امشيه .. .. كلام من قلبي انا هقوله و هحكيلك مافيش ولا ميزه انا عايزها و مش فيكي و طول ما انا فيا روح هفضل اغينلك ده انا بسببك بقيت أقيس الجمال بيكي شوف انا هقولك بحبك ليه و كلامي ده تحسيه انا قلبي كان تايه و رجعتيه، ليكي انا شايل في قلبي كتير حبك ده وش الخير انا هبني في عيونك طريق و امشيه .. .. شوف انا هقولك بحبك ليه و كلامي ده تحسيه انا قلبي كان تايه و رجعتيه، ليكي انا شايل في قلبي كتير حبك ده وش الخير انا هبني في عيونك طريق و امشيه ”.