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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

محمد ممدوح أمير تنظيم داعش الإرهابي في فيلم "السرب"

فيلم السرب
فيلم السرب

كشف البرومو الدعائي لفيلم "السرب" تفاصيل الشخصية التي يجسدها الفنان محمد ممدوح، ويلعب دور أمير تنظيم داعش الإرهابي في مدينة درنة أبو أسعد الحمراوي، يسلط الفيلم الضوء على العملية العسكرية التي وجهتها القوات الجوية المصرية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، ردًا على مقتل 21 مصريًا في مدينة درنة الليبية عام 2015.

فيلم السرب

وتكشف الشخصية التي يلعبها الفنان محمد ممدوح ضمن أحداث فيلم السرب الضوء على الأفكار والعقيدة الفاسدة التي تتبعها الجماعات الإرهابية في تحقيق مصالحها وأجنداتها الخارجية.

بينما تجسد الفنانة نيللي كريم ضمن أحداث الفيلم دور إحدى السيدات المنضمات إلى التنظيم الإرهابي، وتشجع سيدات التنظيم على جهاد النكاح، بحسب ما جاء على لسان الشخصية في البرومو الدعائي للفيلم، "انتوا هنا لإمتاع وإسعاد الأخوة المجاهدين".

فيلم السرب

أبطال فيلم السرب

فيلم السرب من بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، نيللي كريم، شريف منير، دياب، صبا مبارك، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من بينهم آسر ياسين، وأحمد فهمي، ومحمد فراج، وكريم فهمي، وأحمد حاتم، ومصطفى فهمي وغيرهم من النجوم، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

أحداث فيلم السرب

وتدور أحداث فيلم السرب حول واقعة حقيقة، ويجسد عملية عسكرية قامت بها القوات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015 في مدينة درنة الليبية.

وتتضمن البرومو الدعائي الجديد لفيلم السرب بطولة أحمد السقا ومحمود عبدالمغني ومحمد ممدوح، العديد من التفاصيل حول الفيلم المبنية أحداثه على واقعة حقيقية عن العملية العسكرية التي قامت يها القوات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.

وينتظر محبو النجم أحمد السقا عرض فيلم السرب، فى حالة من التشوق مع اقتراب موعد طرحه في دور العرض السينمائي بعد سنوات من الانتظار، وكشف المخرج أحمد نادر جلال أنه لم يتم تحديد الموعد بشكل نهائي حتى الآن ولكنه سيكون بين 25 أبريل الجاري والأول من مايو المقبل.

فيلم السرب
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أحمد نادر جلال عن فيلم "السرب": غير وثائقي يليق بالذوق العالمي

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