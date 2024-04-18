علاء خالد لـ"الوفد": "صدفة" يمزج بين أجواء كوميدية ورسائل هادفة بالمجتمع

كشف الفنان الشاب علاء خالد خلال تصريحاته لـ"الوفد"، عن رأيه في فكرة مسلسل صدفة وأهم ما يميز العمل عن غيره مشيراً: أتمنى من الشباب ملاحظة الأفكار التي يقدمها العمل، ويضم مسلسل "صدفة" كوكبة من النجوم الشبابية أبرزهم: خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، ضمن المسلسلات التي طرحت خلال الماراثون الرمضان 2024.

علاء خالد

تحدث علاء خالد خلال تصريحاته لـ"الوفد" عن رأيه في فكرة مسلسل صدفة، قائلاً: بالرغم أن المسلسل كوميدي ولكنه يناقش قضايا هامة وهادفة جداً فى المجتمع ومعالجة مشاكل المراهقين، وأزمات الجيل الحالي من الشباب، وهذا العمل لم يتم انتشاره كثيراً بالدراما لمخاطبة الأسر في اكتشاف خفايا أبنائهم وطريقة التعامل معهم، بجانب أن مسلسل صدفة خفيف علي القلب ويغير الروتين اليومي للجمهور، وأتمنى من الشباب ملاحظة الأفكار التي يقدمها العمل.

علاء خالد

تابع علاء خالد حديثه عن أهم ما يميز مسلسل صدفة عن غيره، معلقاً: "صدفة عمل هادف بجميع جوانبه، يهتم بأزمات الشباب ويناقش مشكلات المراهقين ويساعد الأسر في معالجة أخطاء أبنائهم ومناسب للتجمعات العائلية، بالإضافة إلي الأجواء الكوميدية وسرعة أحداث العمل".

علاء خالد يكشف تفاصيل شخصيته في صدفة

أضاف علاء خالد خلال تصريحاته لـ"الوفد" عن تفاصيل شخصيته في مسلسل صدفة، قائلاً: "جسدت شخصية نبيل خالد عباس فى مسلسل صدفة، وهو من أقرب الطلاب لميس صدفة، كما أنه شاب توفي والده منذ صغره ويعيش مع والدته وشقيقه الصغير، نبيل تلميذ مجتهد في دراسته ومهتم بمدرسته ودائما يكون من الأوائل كل عام، ويلقب "بدحيح الدفعة"، يذهب إلي المدرسة أول يوم دراسة قبل موعد بداية اليوم الدراسي ليستطيع حجز أول صف بالفصل لأن نظره ضعيف ويستخدم نظاره، بالإضافة إلي أبعاد عديدة داخل شخصيته، أولاً «البعد النفسي» "لنبيل" شخص انطوائي داخل حياته، غير منفتح علي العالم الخارجي، ملتزم وهادي ومحترم لأبعد الحدود، ثانياً «البعد المادي» ملئ بتفاصيل أبرزها استخدامه للنظارة الخاصة به مع ملازمة أفعال ترجع للطلاب الدحيحة، قص أظافره بطريقة ملحوظه، انحناء ظهره قليلاً بسبب جلوسه المستمر علي المكتب للمذاكرة وقراءة الكتب، ثالثاً «البعد الإجتماعي» وهو وجود نبيل في حياتنا جميعاً علي هيئة الشخص الملتزم والطالب المجتهد جداً في دراسته".

علاء خالد