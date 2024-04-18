علاء خالد يكشف لـ"الوفد" جوانب شخصيته في"صدفة" وقصة جمعته بريهام حجاج

أجمل صدفة حدثت بحياتي مشاركتي في المسلسل

أعرب الفنان الصاعد علاء خالد خلال تصريحاته لـ"الوفد"، عن شعوره بالفخر وسعادته لمشاركته في مسلسل صدفة، كما أنه كشف تفاصيل شخصيته بالعمل، وأجواء الكواليس وعلاقته بالفنانة ريهام حجاج، ويضم مسلسل "صدفة" كوكبة من النجوم الشبابية أبرزهم: خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، ضمن المسلسلات التي طرحت خلال الماراثون الرمضان 2024.

علاء خالد يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل صدفة

كشف علاء خالد خلال تصريحاته لـ"الوفد" عن كواليس مسلسل صدفة، قائلاً: العمل مع أستاذة ريهام حجاج ورحاب الجمل والمخرج حسام الشربيني وسيف واستاذ سامح، أضاف لي كثيراً، حيث أننا استطعنا أن نفهم بعضنا البعض بمجرد تبادل النظرات وريهام كانت أول داعم لي في كل مشهد جمع بيننا، وهي شخصية جميلة جداً داخل وخارج كواليس العمل، ومن أجمل المواقف التي مررت بها فى كواليس مسلسل صدفة أثناء تصوير إحدى المشاهد التي تجمع بيني وبين ريهام حجاج، استخرجت هاتفي واطلعت علي رسالة نصية ارسلتها إليها منذ عام 2017 علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أعبر خلالها عن مدى حبي لها و أمنيتي بالعمل معها، وبالفعل بعد مرور 7 سنوات تحقق ما كنت أحلم به وشاركت في مسلسل صدفة، وأعتقد أنها أجمل صدفة حدثت بحياتي، بالإضافة إلي أول عمل لي كان دور في مسلسل ضد مجهول من تأليف استاذ ايمن سلامة، كما أنني الآن من أبطال مسلسل صدفة ويرجع تأليفه إليه أيضاً.

ريهام حجاج وعلاء خالد

رحاب الجمل وعلاء خالد

أضاف علاء خالد خلال تصريحاته لـ"الوفد" عن تفاصيل شخصيته في مسلسل صدفة، معلقاً: "جسدت شخصية نبيل خالد عباس فى مسلسل صدفة، وهو من أقرب الطلاب لميس صدفة، كما أنه شاب توفي والده منذ صغره ويعيش مع والدته وشقيقه الصغير، نبيل تلميذ مجتهد في دراسته ومهتم بمدرسته ودائما يكون من الأوائل كل عام، ويلقب "بدحيح الدفعة"، يذهب إلي المدرسة أول يوم دراسة قبل موعد بداية اليوم الدراسي ليستطيع حجز أول صف بالفصل لأن نظره ضعيف ويستخدم نظاره، بالإضافة إلي أبعاد عديدة داخل شخصيته، أولاً «البعد النفسي» "لنبيل" شخص انطوائي داخل حياته، غير منفتح علي العالم الخارجي، ملتزم وهادي ومحترم لأبعد الحدود، ثانياً «البعد المادي» ملئ بتفاصيل أبرزها استخدامه للنظارة الخاصة به مع ملازمة أفعال ترجع للطلاب الدحيحة، قص أظافره بطريقة ملحوظه، انحناء ظهره قليلاً بسبب جلوسه المستمر علي المكتب للمذاكرة وقراءة الكتب، ثالثاً «البعد الإجتماعي» وهو وجود نبيل في حياتنا جميعاً علي هيئة الشخص الملتزم والطالب المجتهد جداً في دراسته".

ريهام حجاج وعلاء خالد