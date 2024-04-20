تعرف على موعد وأسعار تذاكر حفل أنغام في دبي "تتخطى الـ 30 ألف جنيه"

تستعد المطربة أنغام لإحياء حفلا غنائيا الأحد 5 مايو المقبل، في دار أوبرا دبي، في تمام الساعة التاسعة مساء.

أنغام

أسعار تذاكر حفل أنغام

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل أسعار تذاكر حفل أنغام في دار أوبرا دبي، وجاءت في الفئات التالية:

77.93 دولار (3,766 جنيه)

189.86 دولار (9,175 جنيه)

274.88 دولار (13,284 جنيه)

416.57 دولار (20,132 جنيه)

708.45 دولار (34,238 جنيه)

يذكر أن أنغام أحيت في شهر فبراير الماضي واحدة من أضخم حفلات الطلاب فى تاريخ الكويت، بحضور أكثر من 12 ألف من الطلاب والخريجين داخل جامعة الشرق الأوسط الامريكية، وذلك بناء على استفتاء طلابى لاختيار نجم حفل 2024 والذى تصدرته بقوة النجمة المصرية الكبيرة.

أنغام

يعد حفل طلاب وخريجي جامعة الشرق الأوسط الامريكية هو الثاني للنجمة الكبيرة أنغام بالكويت في عام 2024 وبعد مرور أقل من أسبوعين على حفلها الأول بمهرجان فبراير الكويت، والذي شهد نجاحا كبيرا وحضورا كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية

وأشعلت أنغام حماس الطلاب والخريجين منذ اللحظة الأولى بصعودها علي خشبة المسرح مرددة الأغنية المحببة لجمهورها فى الكويت، والتي تقول كلماتها "لفيت لفيت مثلك ولا لاجيت.. حنيت يا كويت وبلهفتى رديت"، والتى حصدت هتافات وصيحات الإعجاب التي تخللها عبارات الحب والمودة لسلطانة الأغنية.

وتصاعدت أجواء الإثارة بتقديمها وصلة من أغانيها الطربية والرومانسية منها "حالة خاصة"، "اساميك الكتير"، "عمري معاك"، "حتة ناقصة"، "لوحة باهتة"، "انا عايشة حالة"، "ولا دبلت"، "مطمنة"، "تسلم يدينه"، "ثلاث حروف"، "قلبك"، "سيدي وصالك"، "اكتبلك تعهد"، "هتمناله الخير" و"ياريتك فاهمني".

من ناحية أخري، حققت أغنية أنغام مؤخراً "سيبك انت"، أكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وتقول كلماتها "

أنا قلت أقولك أخباري .. مـــــــــع انـــــــــــــك أصـــــــــلا مــــــــــا سألتــــــــــش أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة مسجونة في عالم أفكاري .. مش عايشة لكن برضه ما موتتش تقدر كده يعني تقول إن أنا مش موجودة سيبك انت اهم حاجة تكون مبسوط و مزاجك عال .. و تكون بتنام مرتاح البال لا ضمير بيأنب و لا كوابــــــــــيس تقلـــــق نومــــــك و مفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع .. و ف ثانية تبيع و تقوله وداع دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك بقي ليلي بيشبه لنهاري .. و الشمس بتشرق و بتغرب و الدنيا بتمشي و تتغير و أنا على حالي إحساس الوحدة الاجباري .. بقي هو الايد اللي تطبطب بقى ونسى و صاحبي و هو الحاجة الباقيالي سيبك انت