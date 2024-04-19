ظهور بعد طول غياب.. سميرة أحمد: بصحى الفجر وبأكل العصافير واليمام

كشفت الفنانة سمير أحمد، عن طقوس حياتها اليومية قائلة “أستيقظ مبكرا وأقوم بتحضير الطعام للعصافير واليمام في السادسة صباحا وأستيقظ 5 صباحا، وأضع الأكل لهم في البلكونة ليقوموا بإصدار أصوات ويطرقون الزجاج وكأنهم يطلبون الأكل، وفي خلال فترة الظهيرة تقوم عواطف مسؤولة المنزل بوضع الغداء لهم”.

وأضافت الفنانة سميرة أحمد خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة في الحلقة الأولى من الموسم الجديد للبرنامج، أنها ذهبت للفنان حسن الإمام أول مرة بفستان شقيقتها الكبرى، للمشاركة في أحد الأفلام التي تقوم ببطولته الفنانة فاتن حمامة وبالفعل اختارني وقالي " تنفعي".

وتابعت في الجزء الأول من حوارها اليوم الجمعة: وقام حسن الإمام بإحضار مقص وبدأ في قص فستان أختي، وهنا اترعبت جدا وذهبت إلى شقيقتي وأخبرتها بذلك فسامحتني، وعملت الدور المكلفة به.

"تشربي شامبانيا" سر نجوميتي

ولفتت إلى أن الخط العريض في حياتها هو الفنان أنور وجدي لاسيما وأنه الذي اكتشف موهبتها.

وأوضحت، في الجزء الأول من حوارها اليوم الجمعة: أنها كانت تحلم وهي صغيرة أن ترى نفسها على الشاشة ولم يكن هناك تليفزيون ولكن كان هناك سينما.

وكشفت، في الحلقة الأولى من الموسم الجديد للبرنامج، أنها بدأت حياتها الفنية بالعمل ككومبارس في بعض الأعمال؛ حيث كانت تظهر في بعض الأدوار الصغيرة، قائلة: كنتى أخشى وأخاف من أن يقوم أنور وجدي بتسريحي من العمل حيث كنت صغيرة للغاية وحجم جسدي صغير وكنت ارتدى "كعب عالي" وأضع مكياج حتى أظهر أكبر من عمري.

وتابعت: في مرة رآني أنور وجدي وطلب مني الحضور إليه فذهب وطلب مني أن أقول هذه الكلمة للفنانة الكبيرة ليلى مراد في مشهد تمثيلي وهي "تشربي شامبانيا يا ليلى هانم"، وذهبت للقبض ونصحني زملائي بطلب جنيه ونصف بدلا من جنيه واحد، الذي كنت أتقاضاه كأجر لأنني وقفت أمام الفنانة الكبيرة ليلى مراد وقلت لها هذا الكلمة، وبالفعل طلبت من أنور وجدي هذا الطلب ولكنه رفض وطلب مني المغادرة وقال لي "هتبقى بطلة في يوم من الأيام" وهو ما تحقق بالفعل في فيلم الأستاذ شرف.

وأضافت الفنانة القديرة سميرة أحمد، خلال اللقاء أنها تنتمي لمحافظة أسيوط ولها 7 أشقاء ووالدها كان موظفا في محكمة الاستئناف، موضحة: كنت أقوم بالتمثيل مع أختي خيرية على مدخل سلم بيتنا إلى أن مرض والدي وقام بإجراء عملية في عينيه، وكان رسامًا في نفس الوقت، واقترحت على خيرية القيام بالعمل لمساعدة أسرتي، وذهبنا إلى الريجسير وكنا نعمل باليومية، وكنت سعيدة جدا بذلك.