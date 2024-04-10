"مكنتش لاقي آكل".. أبوالليف يروي بالدموع قصة كفاحه قبل دخول عالم الفن (فيديو)

استرجع المطرب نادر أبو الليف، العديد من الذكريات في حياته الشخصية، لافتا إلى أنه عاش قصة كفاح مؤلمة كلها شقاء وتعب معقبا: "مكنتش لاقي آكل" وكان لدي إصرارا كبيرا على النجاح والتفوق.

وأضاف نادر أبو الليف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "كنت بقعد على الرمل في البحر والدنيا بتشتي وادعي ربنا والحمد لله استجاب لدعائي وطرحت أول ألبوم لي، لا يمكن أنسي أيام التعب والمرمطة وبعتز بيها وعملت في جميع المهن.

وعن حياته العاطفية، قال المطرب نادر أبوالليف، مريت بتجارب عاطفية كتير جدا، ويا رب مراتي ما تزعل مني لو عرفت مش هتأكلني".

المشاركة في فيلم مع سعاد حسني

وكشف المطرب نادر أبو الليف، تفاصيل مشاركته في فيلم عصفور الشرق مع سعاد حسني، قائلا: كنت طاير في السماء

وروى: موقفا طريفا تعرض له أثناء تصويره فيلم عصفور الشرق، قائلا: "المفروض إننا كنت هغني موال وأنا واقف بجوار الجاموسة وأيدي العشب وأنا بخاف منها وفجأة هجمت عليه وشدت العشب مني لاقيت نفسي تحت رجليها جريت وأنا بصوت وأعيط وبقولهم أنا بخاف من البقر".

نقطة تحول في الحياة

وأوضح المطرب نادر أبو الليف، أن طرح ألبومه الغنائي كينج كونج كان نقطة تحول ونقلة نوعية كبيرة في حياته، موضحا أن هناك وسيط تدخل لدي شركة ميلودي وجمال مروان وتم بث الألبوم عبر قنواتها الخمسة.

نصائح أحمد راتب

وكشف المطرب نادر أبو الليف، نصائح الفنان أحمد راتب له في بداية مشواره، خلال مشاركته في مسرحية سهرة العمر، موضحا: قالي اجتهد واسعى ومحدش هينفعك".

وتابع، طرحت دويتو مع هبة مختار لأغنية بعنوان الراجل الحنين رزق، وأسير بخطوات سابقة وسعيد بعملي مع الفنان هشام عباس في هتفرج علينا"، مضيفا: "رصيدي في البنك 200 جنيه، و150 دولار، أنا الحمد لله عايش مستور".

أزمة مجدي صبحي

كشف المطرب نادر أبو الليف، تفاصيل أزمته مع الفنان مجدي صبحي، قائلا: كان ليا فلوس عنده بسبب عقد وحوش بديعة والحمد لله أخدت حقي".

وكشف نادر أبو الليف، أسباب ابتعاده عن التمثيل، لافتا إلى أنه لم يتلقى أي عروض سينمائية، وكل العروض عبارة عن غناء تترات للمسلسلات أو مسرحيات، وأرحب جدا بالعودة إلى التمثيل بشرط :"الورق يكون كويس وأجسد دور محترم وصح ومبحش أطلع في أي حاجة وخلاص".

تابع: طرحت دويتو مع هبة مختار لأغنية بعنوان الراجل الحنين رزق، وأسير بخطوات سابقة وسعيد بعملي مع الفنان هشام عباس في هتفرج علينا"، مضيفا: "رصيدي في البنك 200 جنيه، و150 دولار، أنا الحمد لله عايش مستور".

انتشلوني من الضياع

وكشف المطرب نادر أبوالليف، تفاصيل علاقته بالشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، ومحمد يحيى الملحن وتوما الموزع، قائلا: "ربنا جعلهم سبب في نقل حياتي من الضياع إلى الوصول للقمة.



