لقاء الخميسي: توثيق الفن المصري للأجيال القادمة ضرورة والذكاء الاصطناعي إيجابي

أثنت الفنانة لقاء الخميسي على مشروع توثيق ورقمنة أرشيف الفنانين بالذكاء الاصطناعي، ووصفته بأنه "فكرة رائدة".

وقالت لقاء الخميسي، إن توثيق الفن المصري للأجيال القادمة ضرورة، موضحة:" لطالما كان الفن المصري على مدار السنين والأجيال فنا نابضا بالحياة والمشاعر والأفكار والأحداث بما يتبعها من تغييرات في الشخصية المصرية".

واستطردت لقاء الخميسي قائلة:" الفن لا ينفصل عن المجتمع المصري ويجب أن يخلد هذا الفن وفنانيه ومبدعيه للأجيال القادمة وكان يجب توثيق كل ما يخص فنانيه وصناعه من أعمال فنية وجوائز وأخبار مهمة بالتواريخ والسنين لكن يظل الفن المصري خالدا في القلوب وراسخ في العقول لكل المهتمين بالفنون".

وأشارت لقاء الخميسي في تصريحاتها إلى أن، الذكاء الاصطناعي كما يحمل في طياته التهديد للفن والفنانين إلا أنه يحمل أيضا بعض الإيجابيات التي لها علاقة بتخليد الفنانين وظهورهم الدائم حتى بعد رحيلهم.

تعاقد عدد من الفنانين والنجوم على فكرة مشروع مبتكرة لتجديد أرشيفهم الفني والحفاظ على ذكريات مشوارهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

واتفق عدد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم مع شركة لرقمنة أرشيفهم الفني بطريقة حديثة.

يستهدف هذا المشروع الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.

وكانت لقاء الخميسي حلت، ضيفة في أحد البرامج الرمضانية الشهيرة، والذي تحدثت خلاله عن العديد من الأسرار الفنية والشخصية.

تحدثت الفنانة لقاء الخميسي، عن الجدل الذي أُثير خلال الفترة الماضية حول ديانتها، وذلك بعد حديثها عن كونها مسلمة بالوراثة.

وقالت لقاء الخميسي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: أنا مسلمة، أبويا مسلم وأنا مسلمة، ومعنى كلمة مسلمة أني أسلمت قلبي لـ الله، كل واحد جواه ربنا، شايف ربنا إزاي ومعتنق ديانة إيه دي تخص كل واحد متخصش حد تاني، وأنا شايفة أن كل الأديان بتعرف ربنا، ووالدتي مسيحية، وأمي عمرها ما دخلتنا في القصة دي.

لقاء الخميسي: أمي مسيحية وكانت بتصوم معانا رمضان

وتابعت لقاء الخميسي: أمي مسيحية وكانت بتصوم معانا رمضان وتصحينا نصلي الفجر، هي بتصلي لـ ربنا بطريقتها وروحت معاها مرات كتير جدًا الكنسية وصليت، وهي نفس الصلاة لكن الطقس مختلف، والمسلم زي المسيحي زي اليهودي، والناس مش شايفة كده وكل واحد عنده أفكاره، أنا قرأت في التاريخ والدين كتير جدًا.

وأضافت: مفيش فروق بين الأديان هو نفس الكلام، إحنا محتاجين نعرف ربنا، إحنا جزء من ربنا، مش بيقولك ونفخنا فيه من روحنا؟ الطبيعي نطلع مسلمين يعني أسلمنا قلبنا بـ الإله، يبقى كلنا زي بعض.