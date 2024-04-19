أحمد صيام يكشف سبب ابتعاد صلاح السعدني عن الفن في أواخر حياته.. فيديو

نعى الفنان أحمد صيام، النجم الراحل صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ 81 عاما، مؤكدًا أنه تعلم الكثير من الراحل في مجال الثقافة والفن، معتبرا إياه بأنه أحد أهم النجوم في تاريخ الدراما المصرية.

وأضاف صيام، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن السعدني كان بمثابة المعلم والأخ له في مجالات الفن والعلاقات الاجتماعية.

وأشار إلى أن الراحل صلاح السعدني كان يمتلك ثروة كبيرة من العلم والثقافة، مضيفًا أنه كان رفض العديد من العروض وابتعد عن الفن في الفترة الأخيرة لأنه رفض الكثير من المتغيرات التي أصابت الفنون في الآونة الأخيرة.

كما أشار إلى أن صلاح السعدني أحد أهم الفنانين في المسرح المصري سيظل له قيمة فنية كبيرة وستظل أعماله جزءًا من تراثنا الثقافي والفني.

ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة.

وتتقدم المهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان الراحل وللشعب المصري، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقالت النقابة في بيانها؛" فقدنا اليوم قامة فنية كبيرة قدم عدد من الأعمال الفنية، وترك بصمة كبيرة مع الجمهور بالشخصيات الذي قدمها في مشواره ".

وشيعت جنازة الفنان صلاح السعدني بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن والرياضة، أبرزهم: محمود الخطيب، أشرف زكي، أحمد السقا، محمد إمام، أحمد حلمي ومنى زكي، محمود البزاوي، علي ربيع، أحمد رزق، مجدي كامل.

ونعت نقابة المهن السينمائية، الفنان القدير صلاح السعدني، والذي فارق عالمنا اليوم الجمعة عن عمر ناهز 81 عامًا.

وكتبت الصفحة الرسمية لنقابة المهن السينمائية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي .. صدق الله العظيم، ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الفنان الكبير صلاح السعدني، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته والأسرة الفنية بالصبر والسلوان ، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ".