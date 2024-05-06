الأهلي يحتوى الخلافات قبل موقعة الترجي.. و"الشناوي" يتدخل لإنهاء أزمة "أفشة"

"كولر" يدرس استمرار متولي أمام الاتحاد

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين، تدريباته بملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غداً الثلاثاء المؤجلة من الجولة التاسعة ل الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي انتصاراته المحلية، بالفوز على الجونة بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما أمس الأول السبت، في الجولة 21 للدوري، بعد عبور الإسماعيلي بهدف نظيف في الجولة الماضية.

وخاض الفريق تدريباته أمس الأحد، بدون راحة، بسبب ضغط المباريات في المرحلة الحالية، حيث ادي اللاعبين الأساسيين تدريبات استشفائية، بينما واصل باقي اللاعبين التدريبات البدنية والفنية بكل قوة.

ويدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، مشاركة الثنائي العائد من الإصابة ياسر ابراهيم واليو ديانج في جزء من مباراة الاتحاد السكندري، لتجهيزهما لمواجهتي الترجي التونسي المقرر لها يومي 18 و25 مايو الجاري في نهائي دوري ابطال أفريقيا.

وتتجه النية داخل الجهاز الفني إلى استمرار المدافع محمود متولي في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد، بعد تألقه وتسجيله هدف في لقاء الجونة، مع بقاء رامي ربيعة العائد من الإيقاف على مقاعد البدلاء.

وتحسم الفحوصات الطبية التي يخضع لها عمرو السولية، حجم اصابته في العضلة الخلفية و التي تعرض لها خلال عملية الإحماء قبل مباراة الجونة الأخيرة، لتحديد موقفه النهائي من اللحاق بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفي المقابل، أصدر محمود الخطيب رئيس الأهلي والمشرف العام على الكرة، فرمانا إلى لجنة التخطيط والجهاز الفني للفريق بتأجيل مناقشة كافة الملفات الشائكة المتعلقة بالفريق والتي تشمل الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين والتجديد لبعض اللاعبين، لما بعد النهائي الافريقي.

ومنح الخطيب تعليمات صارمة الى خالد بيبو مدير الكرة، بضرورة فرض حالة من الاستقرار والهدوء داخل غرفة الملابس واحتواء أزمات اللاعبين الغاضبين من عدم المشاركة قبل المواجهة المرتقبة مع الترجي، وعدم الاكتفاء بالعقوبات المالية التي فرضها على بعض اللاعبين .

وشهدت الساعات الماضية، محاولات من محمد الشناوي قائد الفريق لإنهاء أزمة اللاعب محمد مجدي افشة، بعد استبعاده من مباراتي الإسماعيلي والجونة، بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على كولر، مؤكدا تقدير اللاعب لمكانة المدير الفني وتقبل قراره الفني والعقوبة التي تم فرضها عليه.

وحاول كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الجونة، احتواء أزمة افشة، بالتأكيد على أن قرار استبعاده فني في ظل جاهزية جميع اللاعبين باستثناء محمد الشناوي واحمد عبد القادر المصابين.

وأوضح المدرب السويسري أن ابتعاد التونسي محمد الضاوي كريستو عن المشاركة أمر طبيعي في ظل امتلاك الفريق 7 لاعبين في نفس مركزه.

وأشاد كولر بالارقام القياسية التي يحقق التونسي علي معلول مع الأهلي وتفاعل الجماهير مع حصوله على شارة القيادة لأول مرة، لأنها مكافأة كبيرة له.

وأشار كولر إلى أنه غير نظام تسديد ركلات الجزاء، حيث أصبح يختار اللاعب الذي يسدد الركلة أثناء المباراة وحسب الحالة الفنية للاعبين وسير اللقاء.