وزيرة الهجرة تنعي صلاح السعدني: غصة في القلب بعد رحيله

نعت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي وافته المنية اليوم وسط حزن كبير من محبيه وجمهوره.

وكتبت وزيرة الهجرة، على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، “ أشعر بغصة في القلب مع رحيل أحد مبدعينا ممن عاصرناهم في عز تألقهم وشكلوا وجداننا ووجدان الوطن في كل ما هو صادق وجميل.. الفنان الكبير صلاح السعدني من هؤلاء،.”.

وتابعت وزيرة الهجرة: “ لم أعرفه في حياتي لكنني أشعر بنفس الحزن الذي يشعر به الأقرباء لفقد عزيز.. رحم الله الفنان الكبير رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، بمثل ما أسعد عشرات الملايين من المصريين، وألهم ذويه وأحبابه الصبر والسلوان وعوض مصر عن مئات المبدعين والمفكرين والفنانين والأدباء ممن فقدناهم بمثلهم، ممن يمكن أن يمثلوا ضمير الوطن وقلبه”.



وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لمناقشة نتائج تحليل الطلب على سوق العمل المصري بالربع الأول من العام الثالث (2024) والتي أدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وضمت السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، والأستاذة حنان الشيخة، رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي المصري.

شارك في الحضور نخبة متميزة، من الخبراء والسياسيين، ومن بينهم عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات سابقا، السفير رؤوف سعد، مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمؤتمرات والتعاون الدولي، وعدد من الأكاديميين، وأعضاء مجلس النواب.