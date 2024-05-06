اتحاد القبائل العربية يحذر من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية

أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن اتحاد القبائل العربية يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني في رفضه كل الأساليب الهمجية والعدوانية التي تستهدف إجبار الفلسطينين على التهجير.

وشدد اتحاد القبائل العربية، على المجتمع الدولي بكل فئاته ممارسة أشد أنواع الضغط على الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن هذا العدوان الخطير، مؤكدًا أن أن اجتياح رفح الفلسطينية ستكون له نتائج كارثية على حياة مئات الآلاف من الفلسطينين وعلى المنطقة بأسرها.

وحذر اتحاد القبائل العربية من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية، ویطالب بتدخل مجلس الأمن الدولي والجهات المعنية لوضع حد لهذا العدوان.

وفي وقت سابق، كشف النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، تفاصيل مؤتمر تدشين اتحاد القبائل العربية، مشيرا إلى أن الاتحاد يضم رموزًا وقيادات لتحقيق أهداف متعددة منها توحيد الصف للقبائل لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن.



وأضاف النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتحاد اختار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسا شرفيا للاتحاد وسط ترحيب كبير بهذا الاختيار من جميع الرموز المشاركة في المؤتمر الأول للاتحاد، معلنا أنه تم الاتفاق على اختيار الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء رئيسا لاتحاد القبائل العربية تقديرا لدوره الوطني والاجتماعي.

وأشار النائب مصطفى بكري، إلى أن عقد المؤتمر الأول للاتحاد بعد تأسيسه، رسالة مهمة في هذا التوقيت، مشددا على أهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية في ظل ما تواجهه من تحديات جسام سواء في الداخل أو الخارج وما تشهده فلسطين والتخطيط لعمليات التهجير إلى سيناء وهو ما ترفضه مصر تماما.