انطلاق مهرجان بريكس السينمائي في موسكو

انطلق مهرجان بريكس السينمائي، يوم الجمعة، في روسيا كجزء من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، وفي عامه الثامن يقام المهرجان هذا العام في العاصمة الروسية.

مهرجان بريكس السينمائي

ويستضيف المهرجان كل عام حدثا سنويا، ويتضمن البرنامج في موسكو ثمانية أفلام من روسيا والهند والصين والبرازيل وإيران وجنوب أفريقيا ومصر.

قالت عضو لجنة تحكيم المهرجان فلورنس ماسيبي ، وهي ممثلة من جنوب إفريقيا: "نتبادل ونتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل ونفهم قيمة وقيم بعضنا البعض بشكل أفضل عندما نشاهد قصص بعضنا البعض" .

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، كتبت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس: "نعتقد أن المستقبل يكمن في أوسع حوار بين المجتمعات الثقافية متعددة الأقطاب في العالم تم تصميم المهرجان ليكون جزءا من هذا ".

يستمر مهرجان بريكس السينمائي حتى 23 أبريل ، بينما يستمر مهرجان موسكو السينمائي الدولي حتى 26 أبريل.

في 2 أبريل ، عقد المؤتمر الصحفي الرسمي لمهرجان موسكو السينمائي الدولي ال 46 في المركز الصحفي لفندق StandArt ، حيث تم تقديم البرامج التنافسية وخارج المنافسة ، وكذلك تم الإعلان عن أعضاء لجنة التحكيم لهذا العام. سيعقد MIFF في الفترة من 19 إلى 26 أبريل في موسكو.



حضره: رئيس لجنة اختيار MIFF إيفان كودريافتسيف ، وأعضاء لجنة الاختيار - الناقد السينمائي إيفجينيا تيرداتوفا ، والناقد السينمائي إيجور موسكفتين ، والناقد السينمائي والباحث السينمائي سيرجي لافرينتييف ، وعضو لجنة اختيار مسابقة MIFF للأفلام القصيرة ناديجدا كوروليفا ، بالإضافة إلى القيمين على برنامج الفكر الحر ومسابقة MIFF للأفلام الوثائقية غريغوري ليبرغال وسيرجي ميروسنيتشينكو.



في المؤتمر الصحفي ، تم الإعلان عن لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية ومسابقة الأفلام القصيرة وبرنامج العرض الأول الروسي. كما تم الإعلان عن الأفلام المدرجة في المسابقة الرئيسية ومسابقات الأفلام الوثائقية والقصيرة ومسابقة العرض الأول الروسي. كما أصبحت التفاصيل حول البرامج خارج المنافسة معروفة.



قال إيفان كودريافتسيف إن برنامج هذا العام تبين أنه قوي للغاية ، وهو ما أبلغ عنه المختارون بفخر. يشارك أكثر من 230 فيلما في المهرجان ، وهو ما يزيد بنسبة 20% عن عام 2023. مع الأخذ في الاعتبار بريكس، هناك ما مجموعه 260 فيلما في البرامج. لكن هذا ليس الرقم النهائي - الإضافات ممكنة في برامج مختلفة. تتجاوز جغرافية البلدان المشاركة في MIFF 50 دولة.



سيكون الفيلم الافتتاحي ل 46 MIFF هو السماوات المفتوحة للمخرجين المكسيكيين ماريانا وسانتياغو أرياغا. سيختتم المهرجان بالعرض الأول المتوقع للفيلم الروسي الشهير "Major Grom: The Game" للمخرج أوليغ تروفيم.



ضمت لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية ل MIFF هذا العام: المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الأيسلندي فريدريك ثور فريدريكسون (الرئيس) ، وهو مبتكر أهم شركة إنتاج في أيسلندا - شركة الأفلام الأيسلندية، الشريك التقليدي لاستوديو Zentropa لارس فون ترير وZoetrope الأمريكي لفرانسيس فورد كوبولا، بالإضافة إلى كاتب السيناريو والمخرج والمنتج الروسي إيغور فولوشين والممثلة الروسية إيلينا ليدوفا ، مخرجة الفيلم الوثائقي و فيلم روائي طويل من تركيا حسين قربي.



أفلام المسابقة الرئيسية:

21 ياقوت ، إخراج سيبريان ميجا ، رومانيا سيتم الكشف عن كل شيء، إخراج بيتر كيغليفيتش، النمسا "على قيد الحياة في مو..."، إخراج غريغور بيكيت، جمهورية مولدوفا، روسيا، رومانيا تنهد بارد، إخراج ناهد عزيزي صديق، إيران ملك الغابة، إخراج غوران رادوفانوفيتش، صربيا، بلغاريا مارتن يقرأ القرآن، إخراج يوري سول، ألمانيا بين والذئب، إخراج مراد دوزغونوغلو، تركيا نيرفانا، إخراج آصف إسلام، بنغلاديش أجنبي، إخراج إيفان سوسنين، روسيا العار، إخراج ميغيل سالغادو، المكسيك، قطر شلاماسيل، إخراج سيلك إندرز، ألمانيا

أوضحت إيفجينيا تيرداتوفا أنه يمكن إضافة 2 أفلام أخرى إلى المسابقة الرئيسية، كما أشارت إلى أن هناك هذا العام ثلاثة أفلام في البرنامج من ألمانيا والنمسا.

💬 #Zakharova: This year, the #BRICS Film Festival will be held as part of the #MIFF (April 19-26)



We believe that the future lies in the broadest dialogue between the world’s multipolar cultural communities. The Festival is designed to be part of this



👉https://t.co/RqaJMN8YkH pic.twitter.com/AxpU0Psvda — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) April 18, 2024



