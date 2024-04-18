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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تفند أسباب فشل المجتمع الدولي في حماية الفلسطينيين

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أنه وبسبب الموقف الأمريكي، فشل المجتمع الدولي في حماية الفلسطينيين من المجازر الإسرائيلية.

وأضاف نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "المجتمع الدولي لم يتمكن، في الواقع (من وقف الأعمال الإسرائيلية)، بسبب موقف دولة واحدة الذي يعرقل كل جهودنا لحماية الفلسطينيين من المذبحة الإسرائيلية".

وتابع نيبينزيا: "كما أنه فشل في تخفيف معاناتهم الإنسانية وفشل في وقف دوامة العنف، ناهيك عن حقيقة أنه فشل في مساعدة الفلسطينيين على الحصول على دولة كاملة، منذ عام 1948".

ووفقا له، منذ 7 أكتوبر  2023، يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخيارات التي تهدف إلى وقف العنف في غزة، ليلا نهارا، وفي المجمل، اقترحت الدول الأعضاء 10 مشاريع قرارات مختلفة، وفي 16 أكتوبر الماضي، قدمت روسيا مشروع القرار الأول بشأن وقف إطلاق النار في القطاع، والذي صوتت ضده فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة واليابان.

وأشار نيبينزيا إلى أن المسودة التالية، التي قدمتها البرازيل، في 18 أكتوبر الماضي، اعترضت عليها الولايات المتحدة بمفردها، على الرغم من أنها تحتوي على لغة مهمة، كما يدعي الزملاء الأمريكيون الآن، حول إدانة حماس".

وأضاف نيبينزيا: "هل يمكنك أن تتخيل عدد الأرواح التي كان من الممكن إنقاذها لو تم دعم هذه المقترحات في ذلك الوقت، بما في ذلك حياة الرهائن".

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