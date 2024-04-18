مفتي موسكو: معرض "روسيا- مصر" فرصة لترسيخ التعارف وتعميق أواصر العمل المشترك

عبَّر الدكتور روشان عباسوف، مفتي منطقة موسكو، نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، عن شكره لمفتي الجمهورية المصري؛ لاستضافة معرض "روسيا - مصر .. العلاقات الروحية عبر العصور"، مؤكدًا أهمية هذا المعرض، ناقلًا تحيات الشيخ راوي عين الدين مفتي روسيا الاتحادية رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، كما وصف هذه الاستضافة بأنها شرف كبير لهم.

جاء ذلك خلال افتتاح أول معرض عالمي تستضيفه دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية، تحت عنوان: "روسيا - مصر: العلاقات الروحية عبر العصور"، وذلك بحضور الدكتور روشان عباسوف، مفتي منطقة موسكو، نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، وسفير روسيا الاتحادية جيوجي بوريسينكو؛ وسفير جمهورية أذربيجان إيلحان بولوحوف؛ وسفير جمهورية كازاخستان كيرات لاما شريف؛ وسفير جمهورية أوزباكستان منصربيك كيليتشيف؛ وفريق دبلوماسي من سفارة جمهورية طاجيكستان.

كما تطرق إلى الحديث عن تاريخ الإسلام في روسيا والذي يعود إلى ألف عام، تحديدًا "٧٣٣ " ميلاديًّا حيث بُني أول مسجد، موضحًا أنه تم الاحتفال قبل عام بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرور ١١٠٠ سنة على دخول الإسلام إلى روسيا.

المعرض فرصة للتعارف بين مصر ومسلمي روسيا وتاريخ الإسلام فيها والتعاون بين الدول الإسلامية

وأكد عباسوف أن المعرض فرصة للتعارف بين مصر ومسلمي روسيا وتاريخ الإسلام فيها والتعاون بين الدول الإسلامية في المجال الديني، وتعميق أواصر العمل المشترك بين البلدين ومواجهة الفكر المتطرف.

وقال: "إننا نعمل على وضع صورة صحيحة عن الإسلام في بلادنا، وسيكون هناك زيارات إلى الدول العربية للتعريف بتاريخ الإسلام في روسيا وقد بدأنا بمعرض في دار الإفتاء المصرية".

وأضاف خلال كلمته على هامش معرض "روسيا - مصر: العلاقات الروحية عبر العصور أن طلاب روسيا المسلمين يدرسون بجامعة الأزهر بمصر ويعودون لنشر الصورة الصحيحة عن الإسلام ونثمن دور مصر حكومة وشعبًا في احتضان أبنائنا للدراسة بجامعة الأزهر.

وفي ختام كلمته شكر الدكتور روشان عباسوف مصر قيادة وشعبًا على استضافة هذه الأنشطة، معربًا عن أمنياته بالسعي إلى مزيد من التعاون المشترك بين روسيا ومصر على مختلف الأصعدة والمجالات.