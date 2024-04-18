عاجل
شعبة السيارات : الوقت الحالي مناسب جدا للشراء(فيديو) شعبة الخضراوات والفاكهة: الأسعار انخفضت بشدة خلال الفترة الماضية (فيديو)
الخميس 18 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تدمر 16 صاروخًا فوق مقاطعة بيلغورود

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية دمرت 14 صاروخا من طراز "RM-70 Vampire MLRS" فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وفق روسيا اليوم.
 

وأوضحت الوزارة، أن نظام كييف، حاول باستخدام نظام الصواريخ المتعددة الإطلاقات "RM-70 Vampire"، تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في الأراضي الروسية، وقد تم إحباط هذه المحاولات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تدمير 14 صاروخا فوق أراضي منطقة بيلغورود.

وفي وقت سابق قال حاكم مقاطعة فورونج، ألكسندر غوسيف، إن قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية رصدت طائرة أوكرانية بدون طيار وقامت بتحييدها فوق المقاطعة.

وأضاف غوسيف أن مبنى صناعيا تعرض لأضرار عندما سقطت الطائرة بدون طيار.

الجريدة الورقية