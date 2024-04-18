روسيا: مساعدات أميركا "الاستعمارية" لكييف لن تغير الوضع ميدانيا

أكّد الكرملين الخميس أن المساعدات الأميركية الموعودة لأوكرانيا والتي سيصوّت عليها مجلس النواب الأميركي السبت بعد طول عرقلة "لن تتمكن من تغيير أيّ شيء" على أرض الميدان حيث يحقّق الجيش الروسي تقدماً في هجومه.

وتطالب كييف حلفاءها الغربيين باستمرار بمدّها بالمزيد من الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي، في حين تقصف القوات الروسية يومياً المدن الأوكرانية وبنى تحتية ولا سيما منشآت الطاقة.

ويصوّت مجلس النواب الأميركي السبت على نص يقضي بتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية إضافية لأوكرانيا بحوالي 61 مليار دولار، ما قد يسمح لجيشها بالتقاط أنفاسه.

وتعليقاً على هذا التصويت، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "لا يمكن أن يؤثر ذلك بأيّ شكل على تطور الوضع على الجبهات".

وأضاف لصحافيين أن "هذا الأمر لا يمكن أن يغيّر شيئاً"، لافتاً إلى أن "جميع الخبراء يشيرون إلى أن الوضع على الجبهة من الآن فصاعداً ليس لصالح الجانب الأوكراني".

وتابع: "لا يجب على أوكرانيا أن تحارب فقط من أجل تحقيق الربح للأميركيين بل يجب أن تحارب حتى تضحي بآخر أوكراني وتغرق في الديون.. إنها سياسة الاستعمار المفضلة للولايات المتحدة".

وأضاف عن حزمة المساعدات "يمكن لجميع الخبراء وأشباه الخبراء أن يروا الآن بالعين المجردة أن الوضع على الجبهة غير مطمئن على الإطلاق للجانب الأوكراني، وبالتالي فإن أي (مساعدة) لن تغير هذا الوضع".

تصويت نتيجته غير مؤكدة

وموسكو متفائلة بعد أشهر من فشل الهجوم المضاد الذي شنته كييف في صيف العام 2023، ومع تحقيق الجيش الروسي مكاسب ميدانية تدريجاً خصوصاً في منطقة دونباس التي تشكل هدفاً رئيسياً للكرملين.

من جهتها تعاني أوكرانيا في مواجهة الجيش الروسي المتفوق على جيشها عديداً وعتاداً والذي أُنهك جراء عامين من القتال.

وتفتقر القوات الأوكرانية خصوصاً لأنظمة دفاع جوي لصدّ هجمات روسيا اليومية بالمسيّرات المفخخة والصواريخ على غرار الضربة الصاروخية الروسية على تشيرنيهيف الأربعاء والتي خلّفت 18 قتيلاً.

ويتحدّث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل شبه يومي عن نقص المساعدات الغربية.

في منتصف مارس، اعتبر زيلينسكي أن التعجيل بإقرار الكونغرس الأميركي مشروع القانون المتعلّق بتخصيص حزم مساعدات عسكرية لأوكرانيا له "أهمية حاسمة"، في حين تعاني البلاد من صعوبات في تجنيد متطوعين.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في مقابلة عبر "بي بي سي" البريطانية "كنّا بحاجة إلى هذه الأموال أمس، ليس غداً، وليس اليوم".

وأقرّ مجلس الشيوخ الأميركي حيث الغالبية للديمقراطيين حزمة المساعدات، لكنها لا تزال عالقة منذ أشهر في مجلس النواب حيث الغالبية جمهورية.

وحضّ الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن من جديد الأربعاء على إقرار النصّ، قائلاً في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال "نحن أمام لحظة محورية".

لكنّ نتيجة التصويت في مجلس النواب السبت غير مؤكدة.

قيود على الكهرباء

ميدانياً، لا تسير الأمور في صالح أوكرانيا التي تسيطر روسيا على نحو عشرين بالمئة من أراضيها.

وقُتل شخصان في أوكرانيا الخميس بقصف روسي، بحسب السلطات المحلية.

وما زالت الهجمات الروسية على منشآت الطاقة كثيفة على الرغم من محاولات الجيش الأوكراني حماية هذه المواقع.