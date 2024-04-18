وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الاتحاد المصري للهجن لبحث آفاق النهوض برياضة الهجن

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‏‎التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، بالسيد عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، وذلك لبحث آفاق النهوض برياضة الهجن في مصر، وخطط الاتحاد لتوسيع قاعدة ممارستها في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن رياضة الهجن تُعد من الرياضات التراثية التي تُمثل هوية مصر العريقة، ولها مكانة خاصة في قلوب المصريين، ويحرص بصفة شخصية على النهوض بها.

مؤكدا على اهتمام الوزارة الكبير برياضة الهجن، ودعم وزارة الشباب والرياضة المستمر للاتحاد المصري للهجن لتنفيذ خططه وبرامجه الهادفة إلى تطوير هذه الرياضة العريقة.

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‏‎وأشاد الدكتور صبحي بالجهود التي يبذلها الاتحاد المصري للهجن في سبيل تطوير هذه الرياضة، وحث على بذل المزيد من الجهود لزيادة عدد ممارسيها واقامة مختلف البطولات والمهرجانات في ارض مصر.

‏‎من جانبه، أعرب السيد عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، عن شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على اهتمامه الكبير برياضة الهجن ودعمه المستمر للاتحاد.

مشيدا بالدعم الكبير الذي يتلقاه الاتحاد من وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن هذا الدعم يُساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الاتحاد.

‏‎وأوضح رئيس الاتحاد أن اللقاء تناول مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، منها: "خطط الاتحاد لتوسيع قاعدة ممارسة رياضة الهجن في مختلف محافظات الجمهورية، والبرامج والخطط التي سينفذها الاتحاد خلال الفترة المقبلة، بالاضافة إلى احتياجات الاتحاد من الدعم المادي والفني".

‏‎واختتم رئيس الاتحاد المصري للهجن مؤكدا على ان الاتحاد يعمل جاهداً لتنفيذ خطط طموحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من اجل تطوير رياضة الهجن في مصر، وجعلها من الرياضات الرائدة على مستوى العالم.

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