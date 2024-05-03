الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة الخليل وبلدتي بيت أمر وحلحول

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة الخليل وبلدتي بيت أمر وحلحول.

ووفقا لوكالة وفا الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل من المدخل الجنوبي باتجاه منطقة وادي الهرية، وصولا إلى جبل الرحمة، ودوار التحرير، وضاحية الزيتون، وجبل أبو رمان، وانتشرت في محيط منازل المواطنين، وداهمت عددا منها، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهر في بيت أمر، وبلدة حلحول، شمال الخليل، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.