نجم الزمالك السابق: جوميز عليه تجهيز جميع اللاعبين لنهائي الكونفدرالية

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق أن الأبيض يحتاج لتجهيز لاعبيه قبل لقاء نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية مضيفا أن عودة المصابين في مباراة دريمز رجحوا كفة الفريق في غانا.

وأضاف صلاح أن الزمالك بعد تعرض بعض اللاعبين للإصابات مثل مصطفى شلبي والمثلوثي، يجب عليه تجهيز عناصر آخرى مثل زياد كمال وشحاتة، تجهيزا لـ دونجا، وأيضا لابد من وجود بديل لـ أحمد فتوح.

وتابع صلاح، أن محمد شحاتة ودونجا وأحمد حمدي هم الأفضل للمباراة النهائية في الكونفدرالية، لكن في الدوري من الممكن الدفع بـ عبدالله السعيد أو أي لاعب آخر، بسبب أن الأبيض في مباراة نهضة بركان سيضطر لتأمين خط الوسط ودونجا لن يتحمل الضغوط بمفرده.

وأختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته: "الأبيض لابد أن يلعب بشكل قوي في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان، والاستعداد لتلك المباراة وتجهيز جميع لاعبيه في مواجهات الدوري، لافتا إلى أن المدرب البرتغالي مطالب باختيار العناصر الأنسب مع استعادة اللاعبين المصابين وتجهيز البدلاء، ودراسة الفريق المغربي بشكل أكبر، خصوصا في ظل الضغط الجماهيري المتوقع هناك، وواثق في قدرة الزمالك على التتويج باللقب.