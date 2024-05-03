يشهد ارتفاعًا طفيفًا.. سعر الدولار اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم.. ارتفع سعر الدولار اليوم الجمعة 3 مايو 2024 ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه داخل عدد من البنوك العاملة في مصر، وذلك بالتزامن مع إجازة القطاع المصرفي التي تستمر لـ 4 أيام تضم الإجازة الأسبوعية مع إجازة عيد العمال وشم النسيم، حيث وصل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم إلى 47.89 جنيه للشراء، و48.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر شراء الدولار في البنك المركزي نحو 47.89 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في البنك المركزي نحو 48.02 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وصل سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 47.90 جنيه.

وصل سعر بيع الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 48.00 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر شراء الدولار في بنك مصر نحو 47.90 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في بنك مصر نحو 48.00 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

سجل سعر شراء الدولار في بنك البركة نحو 47.85 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في بنك البركة نحو 47.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر شراء الدولار في بنك قناة السويس نحو 47.90 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في بنك قناة السويس نحو 48.00 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر شراء الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.90 جنيه.

بلغ سعر بيع الدولار في بنك الإسكندرية نحو 48.00 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر شراء الدولار في المصرف المتحد إلى 47.90 جنيه.

وصل سعر بيع الدولار في المصرف المتحد إلى 48.00 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر شراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.10 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.20 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر شراء الدولار في كريدي أجريكول نحو 47.90 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في كريدي أجريكول نحو 48.00 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سجل سعر شراء الدولار في السوق السوداء نحو 47.00 جنيهًا.

سجل سعر بيع الدولار في السوق السوداء نحو 47.30 جنيه.