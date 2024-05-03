حار على أغلب الأنحاء.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس حار مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء وشمال الصعيد، دافيء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، يصبح في الليل مائلًا للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ليلا وفي الصباح الباكر ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما أن هناك فرصة لتكون شبورة مائية في ساعات الصباح الأولى، تتركز على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

الطقس وارتفاع الأمواج

وأكدت الأرصاد أن هناك اعتدالًا في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1,5 و 2 متر.

بينما حذرت الهيئة العامة الأرصاد الجوية من اضطراب الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وارتفاع الموج من (١.٥ : ٢.٥ متر ).

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة العظمى 32 الصغرى 19

العاصمة الإدارية العظمى 31، الصغرى 18

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17

العلمين الجديدة العظمى 24 والصغرى 17

مطروح العظمى 24 الصغرى 16

شرم الشيخ العظمى 34 ، الصغرى 23

الغردقة العظمى 32، الصغرى 23

أسيوط العظمى 34، الصغرى 22

سوهاج العظمى 35 الصغرى 23

قنا العظمى 36 الصغرى 25

الأقصر العظمى 36 الصغرى 24

أسوان العظمى 37 الصغرى 25