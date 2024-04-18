مدبولي: الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8 مليارات دولار حتى الآن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8 مليارات دولار.

وقال "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن هناك حصر كامل للأسعار وانخفاض الأسعار، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة.

وأشار إلى أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية، أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، موضحا أن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك انخفاضا في أسعار السلع خلال الفترة الماضية تصل إلى 25 % وأنه يتواكب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة من إتاحة الدولار والإفراج الجمركي.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجهات الرقابية إلى تشديد الرقابة على الأسواق، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم المنتجين والمصنعين وسنواجه أي مخالفات بمنتهى الشدة والحزم وسيكون هناك مواجهة بالقانون

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الأسعار للسلع والخدمات بالأسواق.

الإفراج عن سلع

وردا على تساؤل حول الرقابة والسلع في الموانئ أشار رئيس الوزراء، إلى الإفراج عن سلع تتجاوز 8 مليارات دولار وأغلب السلع خرجت من الموانى وهناك بعض التلكؤ من أصحاب بعض الرسائل وقلنا ان المستفيد اذا لم ينعامل خلال شهر سيتم المصادرة لصالح الدولة اعتبارا من أول أبريل أى بضاعة ستصل مدتها شهر ستتم مصادرتها، مشددا على عدم ترك أصحاب الرسائل المستوردة بسرعة الإفراج عنها.