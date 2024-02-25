مصطفى مدبولي: الرئيس السيسي وجه بضرورة مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني، وفقا لما ذكرته فضائية “ اكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

انطلاق جلسات الحوار الاقتصادي غدا

وفي سياق آخر، أعلن الحوار الوطني بأنه استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي تنطلق غدا الاثنين جلسات الحوار الاقتصادي بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين.

وكشف الحوار الوطني بأن محاور الحوار الاقتصادي تشمل التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والعدالة الاجتماعية.

كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وعدد من أعضاء المجلس.

ورحب رئيس الوزراء بالحضور، مجددا الإشارة إلى أهمية ما يتم عقده من جلسات نقاشية عامة ومتخصصة في إطار الحوار الوطني، في رسم خارطة أولويات العمل الوطني خلال المرحلة القادمة، لافتا أيضا إلى ما يلقاه هذا المحفل من اهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خطط تنفيذية، تسهم في تحقيق المستهدفات في مختلف القطاعات.



وأشار رئيس الوزراء إلى ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات في إطار تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، لافتا في هذا الصدد إلى مجموعة العمل التي تم تشكيلها من المكتب الفني التابع لرئيس مجلس الوزراء، وكذا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية، وذلك بعد إعداد خطة تنفيذية من قبل مجلس الوزراء.



وأضاف رئيس الوزراء: اطلعت على كتيب كامل أعده مركز المعلومات، يتضمن ما دار من مناقشات بجلسات المرحلة الأولي من الحوار الوطني، بخلاف التوصيات التي تم إعدادها أيضاً في كتيب آخر، مشيراً إلى أنه في إطار الاهتمام بهذا الحوار، فقد تم ترجمة الكتيب الخاص بالتوصيات إلى اللغة الإنجليزية.



وطالب رئيس الوزراء بأهمية أن تكون هناك مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة، وأعضاء الحوار الوطني، لمتابعة تنفيذ التوصيات والمخرجات التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلسات الحوار، مع الوزارات المعنية، مشيرا إلى أن ما صدر عن الحوار الوطني صاغته عُقول متميزة، نقدرها جميعا، ولاقى هذا الطرح توافقا وترحيبا من جميع ممثلي الحوار.



وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من الحوار الوطني، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة مشاركة الحكومة في جلسات هذه المنصة الوطنية، وبالتالي تم تكليف جميع الوزراء والمسئولين المعنيين بالمشاركة والتفاعل الإيجابي في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، مؤكدا أن الوزراء والمسئولين المعنيين جاهزون للمشاركة.