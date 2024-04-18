نشرة التوك شو.. أسعار السلع تواصل التراجع والوقت مناسب لشراء السيارات

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا، إن شمال غزة يعاني من سوء التغذية لدى الأطفال، مما قد يتسبب في الوفاة، أو إعاقات جسدية تلازم أصحابها مدى الحياة.

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الأونروا: مئات الفلسطينيين في غزة مصابين باضطرابات نفسية وعصبية (فيديو)



قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن :"الفنان أحمد العوضي كان داخل تحدي وأثبت إنه ممكن يتراهن عليه، ولكن يجب أن يكون لديه مساحة للحرية، وأن لا يتوقف عند تجسيد شخصة البطل الشعبي"، مؤكدا أنه نجح بدون ياسمين عبدالعزيز، وعليه الخروج من حالة البطل الشعبي.

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كيف تغلب أحمد العوضي على متلازمة ياسمين عبدالعزيز.. ناقد سينمائي يوضح



قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن نموذج العلاقات الدولية خلال الفترة الحالية هو مماثل للنموذج الذي كان موجود قبل الحرب العالمية الأولى الذي أدى لوفيات لـ60 مليون نسمة.

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عبدالمنعم سعيد: الوضع الدولي الحالي يشبه ما قبل الحرب العالمية الأولى



أكد روماني رزق الله استشاري تكنولوجيا المعلومات، أن القيادة السياسية تتهم بزيادة حجم الصادرات المصرية بشكل كبير.

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استشاري تكنولوجيا معلومات: مستقبل مصر في الرقمنة والخدمات الرقمية (فيديو)



كشف المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك مهلة شهر لتفعيل اللجان لإصدار قرارات التصالح بمخالفات البناء طبقا لقواعد معينة، موضحا أنه تم إعداد نماذج حتى لا يكون هناك مشاكل او ابتزاز وتسهيل للأوراق.

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"إسكان النواب": قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب دون معاينة (فيديو)



قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الغرفة تواصلت مع التجار وتوافقت على تحديد سعر السلع خلال الفترة الحالية.

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الغرف التجارية: نستهدف حدوث عملية إحلال للأسعار بعد تخفيضها (فيديو)



كشف الناقد الفنى طارق الشناوي عن رأيه في عدد من الفنانين أبرزهم عادل إمام وأحمد العوضى و أحمد مكى، موضحا أن عادل إمام موهبة خرافية وله حضور استثنائي عالميا وليس عربيا فقط.

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طارق الشناوي: عادل إمام موهبة خرافية وله حضور عالمي (فيديو)



علق الإعلامي خالد أبو بكر، على ما يتردد عن التعديل الوزاري المرتقب، قائلا:” الله يكون فى عون الحكومة عند رؤية التوقعات وممارسة أعمالها.

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خالد أبو بكر عن التعديل الوزراي: أتحداكم حد يغرف الرئيس هيعمل إيه(فيديو)



قال النائب طارق حسنين رئيس غرفة الحبوب، إنه أصبح هناك لجنة عليا لتسعير الخبز السياحي، وهذه اللجنة ستنعقد شهرياً، مؤكداً أن أسعار الخبز ستشهد المزيد من الانخفاضات خلال الفترات المقبلة.

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غرفة الحبوب: أسعار الخبز ستشهد المزيد من الانخفاضات خلال الفترات المقبلة



قال أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن الوقت الحالي مناسب لشراء السيارات على الإطلاق، حيث تشهد الأسعار انخفاض واضح نتيجة صفقة رأس الحكمة.

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استنكر الإعلامي تامر أمين طريقة احتفال عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة سابقا، بفوز فريق الزمالك على الأهلي في مباراة القمة التي أقيمت الإثنين الماضي.

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تامر أمين يفتح النار على عمرو الجنايني بسبب إهانة الأهلي (فيديو)



قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية إن الحالة الجوية تؤثر بشكل أساسي على إنتاج الخضراوات والفاكهة بالإضافه إلى بعض العوامل الأخرى المؤثره مثل أسعار مدخلات الزراعة والإنتاج.

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شعبة الخضراوات والفاكهة: الأسعار انخفضت بشدة خلال الفترة الماضية (فيديو)

