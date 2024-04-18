استشاري تكنولوجيا معلومات: مستقبل مصر في الرقمنة والخدمات الرقمية (فيديو)

أكد روماني رزق الله استشاري تكنولوجيا المعلومات، أن القيادة السياسية تتهم بزيادة حجم الصادرات المصرية بشكل كبير.

مستقبل مصر في الرقمنة والخدمات التكنولوجية الرقمية

وأضاف استشاري تكنولوجيا المعلومات خلال حواره في برنامج " التاسعة" المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، أن الصادرات الرقمية تتعلق بكل شيء تكنولوجي يتم تصديره للخارج مثل خدمات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، مشيرا إلى أن مستقبل مصر في الرقمنة والخدمات التكنولوجية الرقمية".

وتابع : "نحتاج إلى تصدير الطاقة البشرية للخارج للعمل في المجال التكنولوجي الرقمي وذلك يوفر العملة الصعبة بشكل كبير ".

وأردف استشاري تكنولوجيا المعلومات: "يمكننا الاستثمار في الطاقة البشرية العاملة في البرمجة والمجال التكنولوجي و الرقمنة وتصديرهم للعمل في الخارج من اجل توفير العملة الصعبة وزيادة إيرادات الصاردات".

قال الدكتور محمد عزام، خبير التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي لا يقتصر على الخدمات الحكومية فقط، وإنما يشمل محاور أخرى عديدة منها البنية المعلوماتية وتصنيع الإلكترونيات وفكرة المواطنة الرقمية والشمول المالي وتوطين التكنولوجيا في عدة مجالات سواء الاقتصادية والاجتماعية.

الذكاء الاصطناعي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن التحول الرقمي رحلة في البداية لأن التكنولوجيا يوميًا تفرض علينا الجديد ونماذج عمل جديد، حيث أن الذكاء الاصطناعي يفرض علينا عالم جديد.

التحول الرقمي

وأضاف خبير التحول الرقمي، أن الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية نحو التحول الرقمي تُعد نقلة نوعية في آلية العمل الإداري والحكومي كونها تعتمد على السرعة والدقة في نقل البيانات والمعلومات، كما أنه تشهد طفرة في البنية المعلوماتية.