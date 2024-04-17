نشرة التوك شو.. موقف الحكومة من تخقيف الأحمال وسعر جديد للخبز الحر

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أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة في إطار الحرص على ترشيد السيولة الدولارية لازالت مستمرة في خطة تخفيف الأحمال عقب إجازة عيد الفطر المبارك لمدة ساعتين يوميا.

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الحكومة تكشف سبب العودة إلى تخفيف الأحمال (فيديو)



قال الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة متوقع ناتج عن الرياح الجنوبية الغربية، ووجود منخفض جوي صحراوي حراري في الصحراء الغربية.

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الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء (فيديو)



قال عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، إن وزير التموين سيعلن الأسعار الجديدة لرغيف الخبز الحر قريبا، موضحا أن رغيف الخبز السياحي وزن 25 جراما سيكون سعره 50 قرشا وسيتم تطبيقه من الغد.

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شعبة المخابز تكشف عن الأسعار الجديدة لـ الخبز الحر (فيديو)



تعرضت دولة الإمارات العربية، اليوم الثلاثاء، لعاصفة مطرية مصحوبة بالرعد والبرق، كما تحول نهار الإمارات إلى ليل نتيجة تراكم السحب الكثيفة.

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طقس عاصف في الإمارات.. أمطار غزيرة وبرق ورعد والنهار يتحول إلى ليل (فيديو)



علق الفنان حمادة هلال، على نجاح مسلسله “المداح” الذي تم عرضه في شهر رمضان المنقضي، قائلا: “فترة تصوير العمل تكون مرهقة ومتعبة، لجميع المشاركين ومخرج المسلسل أحمد سمير، يقوم باختيار أماكن مختلفة من أجل التصوير بها”.

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حمادة هلال: أتأثر بتجسيد دور المداح خلال التصوير



علقت الفنانة سلوى خطاب على تكريمها من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية في احتفالية "المرأة المصرية..أيقونة النجاح"، قائلة: "قلت للسيدة انتصار السيسي: التكريم جاء في وقت وكنت محتجاه نفسياً، ومعنوياً".

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سعيدة وفخورة.. سلوى خطاب تعلق على تكريم قرينة الرئيس (فيديو)



علقت الفنانة غادة عبدالرازق، على مشاركتها في مسلسل صيد العقارب، قائلة:"من أول العمل شعرت أنه سيكون نقلة كبيرة جداً"

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غادة عبدالرازق: نجاح مسلسل صيد العقارب كسر النحس (فيديو)



علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الكهرباء وضعت في الاعتبار عدم تخفيف الأحمال في الفترة الصباحية، خلال تواجد الطلاب في المدارس.

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الحكومة تكشف شرط للانتهاء من خطة تخفيف الأحمال (فيديو)



بكى الفنان أحمد ماهر، متأثرا بعرض أحد مشاهد مسلسل “صيد العقارب” الذي شارك في أحداثه خلال عرضه في شهر رمضان المنقضي.

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