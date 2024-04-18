خالد أبو بكر عن التعديل الوزراي: أتحداكم حد يغرف الرئيس هيعمل إيه(فيديو)

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على ما يتردد عن التعديل الوزاري المرتقب، قائلا:” الله يكون فى عون الحكومة عند رؤية التوقعات وممارسة أعمالها.

وأضاف خالد أبو بكر، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على قناة “أون” :"أتحدى أي حد في مصر يكون عارف الرئيس عبد الفتاح السيسي هيعمل إيه؟ تغيير ولا تعديل وزاري، ومين ولا مين.. هذا الرجل يقرأ من سطور لا يقرأها الجميع".

منح الوزراء الحاليين الطاقة الإيجابية

وطالب خالد أبو بكر بمنح الوزراء الحاليين الطاقة الإيجابية لممارسة أعمالهم لحين إجراء التعديل الوزاري وقدوم الوزراء الجدد

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت على تخصيص قطعتي أرض ناحية الساحل الشمالي، بمحافظة مطروح، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في إقامة مطار دولي (مطار رأس الحكمة الدولي).

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، وذلك في ضوء موافقة السيد رئيس الجمهورية على إلغاء استقطاع موقع قرية الفتح لشباب الخريجين من محافظة بورسعيد، وذلك بهدف دعم تكامل المشروعات التنموية التي قامت بها المحافظة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر، بمساحات 32.12 فدان تقريبًا ناحية سفاجا، و32.25 فدان تقريبًا ناحية سفاجا أيضاً، و0.837 فدان تقريبًا ناحية القصير، لاستخدامها في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك نقلًا من الأراضي المُخصصة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

كما وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية أنفاق 3 يوليو ببورسعيد والأراضي المقامة عليها والمناطق الأمنية شرق / غرب قناة السويس، وذلك لصالح هيئة قناة السويس.

وتمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك بإضافة كلية التربية بجامعة الأقصر، حيث يأتي إنشاء هذه الكلية بهدف توفير مختلف التخصصات المطلوبة بالجامعة من أجل الارتقاء بالخدمة التعليمية والتربوية المُقدمة لأهالي المحافظة، وكذا تقليل الاغتراب، حيث تنحصر الخدمات التربوية الحالية بالمنطقة في كلية التربية بجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية (نيابة عن وزارة الموارد المائية والري) مع الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع) للترخيص لها بالانتفاع بمُنخفضات توشكي الثلاثة في صيد وتنمية الثروة السمكية، لمدة 10 سنوات، وذلك طبقاً لشُروط وضوابط مُحددة، بهدف ضمان الاستغلال الأمثل لإمكانيات هذه المنطقة الواعدة.

واعتمد مجلس الوزراء توصيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الكائنة بالكيلو 27 طريق القاهرة / الفيوم الصحراوي بمدينة حدائق أكتوبر بمساحة 126408م2 بما يعادل 30.1 فدان، من الشركة القابضة للنقل البحري والجوي لصالح بنكي مصر، والأهلي المصري.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تسوية الموضوعات المتعلقة بالأراضي المنقول ملكيتها من شركات قطاع الأعمال العام لكل من بنكي مصر والأهلي المصري، لمبادلة مديونيات الشركات لدى البنكين.

ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الإسكندرية، لصالح الهيئة العامة للنقل النهري، لاستخدامها في تطوير منظومة النقل النهري، وذلك نقلاً من الأراضي إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/4/2024 بشأن إسناد عدد من المشروعات للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك بهدف استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بعدد 30 مشروعا لوزارات الإسكان والنقل، للاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها على هذه المشروعات، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.



وأُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (186) المُنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2024 على الطلب المُقدم من احدى الشركات المتخصصة في تجميع الأدوات الكهربائية، بشأن تخصيص قطعة الأرض رقم (10) بمساحة 1391.8 متر مربع بمنطقة المخازن الواقعة بجوار منطقة الـ 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة بنشاط مخازن، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.