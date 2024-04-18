الغرف التجارية: نستهدف حدوث عملية إحلال للأسعار بعد تخفيضها (فيديو)

قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الغرفة تواصلت مع التجار وتوافقت على تحديد سعر السلع خلال الفترة الحالية.

وأضاف علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجاريةخلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،التصريحات بوجود انخفاض في أسعار السلع صحيحة، متابعا: الرئيس السيسي وجه بضرورة شعور المواطن بالإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية.

إجمالي الإفراجات من السلع وصل إلى 8 مليار دولار



وتابع علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية: "هناك توقعات من قبل الجميع بانخفاض سعر الدولار خلال الأيام القادمة، متابعا: إجمالي الإفراجات من السلع وصل إلى 8 مليار دولار منذ يوم التعويم إلى اليوم ، حيث أصبح لدينا وفرة.



وأوضح أننا نستهدف حدوث عملية إحلال للأسعار، متابعا: أسعار منتجات الألبان انخفضت على مستوى الجمهورية من 10% إلى 15%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار القمح لأكثر من 40% والدقيق 30%.

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، طرح السلع والمواد الغذائية تنفيذا لمبادرة خفض الأسعار ، حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بالإستمرار في ضخ المزيد من السلع بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية ، ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية تحقيقاً للوفرة والإتاحة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وضمن تطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة ، على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية ، ومتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري والتحقق من عدم تجاوز الأسعار.





وأشاد المحافظ ، بجهود الوحدات المحلية ، في ضبط الأسواق والرقابة على الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك ، وتوفير السلع الغذائية المدعمة ، من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة ، حيث تابعت الوحدات المحلية جهودها في توزيع المواد الغذائية المدعمة ، إلي جانب المرور علي منافذ بيع السلع الغذائية ، للتأكد من توافر المنتجات وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25% – 30%.

واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية خلال فترة الاجازات، ففي مراكز ، (المنيا ـ مطاى ـ ديرمواس ) شمال وجنوب المنيا ، تم تنظيم حملات مفاجئة على الأسواق ، والمنشآت والمحال التجارية ، لمتابعة أسعار السلع الغذائية ، والتأكد من وزنها ومدة صلاحيتها ، مع التنبيه على ضرورة وضع السعر على كل منتج منعاً للتلاعب بالأسعار، كما شملت الحملات التفتيش على المحلات التجارية ، ومحلات بيع الجملة والتجزئة ، ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة بالمدينة ، للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة ، وضمان توافر السلع الغذائية ، والتصدي لكافة أشكال الإحتكار والغش التجاري.

وفى مركزي ، ( أبوقرقاص – سمالوط) ، واصلت الوحدات المحلية جهودها في تكثيف الحملات الرقابية ، على الأسواق والمحلات التجارية ، للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع ، ومنع الممارسات الإحتكارية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وكذلك المرور على الأسواق ، وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية واللحوم ، والمحلات التجارية والمخابز ، للإطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار.

وفي ذات السياق ، تابعت الوحدات المحلية لمراكز ( بني مزار – مغاغة - العدوة) شمال المنيا ، طرح السلع الغذائية المدعمة ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 25% ، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم وحياة كريمة لهم ، فضلاً عن تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية علي ، الأسواق والمحلات التجارية ، للتأكد من توافر السلع الغذائية وبأسعار مناسبة ، وذلك حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.