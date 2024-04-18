تامر أمين يفتح النار على عمرو الجنايني بسبب إهانة الأهلي (فيديو)

استنكر الإعلامي تامر أمين طريقة احتفال عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة سابقا، بفوز فريق الزمالك على الأهلي في مباراة القمة التي أقيمت الإثنين الماضي.

عمرو الجناينى شخصية عامة محسوبة على نادى الزمالك

وقال تامر أمين خلال برنامج “آخر النهار” المذاع عبر قناة “النهار” أن عمرو الجناينى شخصية عامة محسوبة على نادى الزمالك والصورة التى نشرها فيها أساءه وإهانة للنادى الأهلى والمرأة المصرية.

وأكد الإعلامي تامر أمين أنه من حق مشجعى نادى الزمالك الاحتفال والتحفيل بفوز الزمالك على الأهلى ولكن دون تجاوز.

وشن الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على المدير الفني للأهلي كولر، بهد الهزيمة الأخيرة للنادي الأحمر أمام نادي الزمالك، قائلًا: "الأهلي اتغلب، ودا خبر كبير والحقيقة هذا الخبر يؤثر على مذيع هذا البرنامج تأثيرًا كليًا، ولم أتوقع أبدًا أن يبدأ كولر المباراة بهذا التشكيل".

وأضاف خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن جمهور النادي الأهلي حاضر دائمًا، ولكن الزمالك كان هو الأفضل، وسيف الجزيري لاعب جيد، وأداء الأهلي ولاعبه "قفشة" كان على استحياء.

وأشاد بالحكم المصري إبراهيم نور الدين، مضيفًا أنه حكم جيد، والزمالك قدم أداء جيد، والسؤال "هل مجلس إدارة النادي الأهلي حاسس بحرقة الدم والأخ كولر مصمم على التغيير في الوقت اللي عاوزه؟.. وهل حرقة الدم أصبحت جزء من عقيدة الحفاظ على النادي الأهلي؟".

وتابع:"آخر جيل زملكاوي شاهد الفوز على الأهلي في الدور الأول كان أيام التيلفون أبو قرص".

الزمالك يحسم ديربي القاهرة على حساب الأهلي

وحسم فريق الزمالك ديربي القاهرة على حساب الأهلي بهدفين لهدف، الاثنين الماضي،على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسجل سيف الجزيري ثنائية الزمالك في الدقيقتين44، 86، بينما سجل أحمد عبدالقاهرة هدف الأهلي في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

ترتيب الزمالك والأهلي..

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة، تمكن خلالهما من حصد 6 مباريات والتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر الفريق 4 مواجهات.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، جمعهما من 11 مباريات،حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر لقاءين.

نادر السيد يعلق

وعلق نادر السيد نجم الزمالك السابق، على نتيجة المباراة قائلا إن فوز أبناء القلعة البيضاء على الأهلي أمس الاثنين في مباراة القمة سيبقى في التاريخ وله حسابات أخرى بعيدًا عن نقاط المباراة الثلاث.

قال نادر السيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، الفوز في القمة لا يتوقف عند حصد نقاط المباراة الثلاث فقط، هناك مكاسب معنوية كثيرة يحققها الفريق الفائز.