شعبة الخضراوات والفاكهة: الأسعار انخفضت بشدة خلال الفترة الماضية (فيديو)

قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية إن الحالة الجوية تؤثر بشكل أساسي على إنتاج الخضراوات والفاكهة بالإضافه إلى بعض العوامل الأخرى المؤثره مثل أسعار مدخلات الزراعة والإنتاج.

أسعار الخضراوات والفاكهة انخفضت بشكل كبير

وأضاف حاتم نجيب خلال حواره مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” أن أسعار الخضراوات والفاكهة انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وتابع نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية:" لابد أن نؤكد أن هناك منتجات أسعارها انخفضت “، معقبا: ”لازم قبل ما الناس تسأل عن السعر تسأل عن تكلفة الإنتاج".

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بإتحاد الغرف التجارية: “سعر بيع كيلو البصل اليوم جملة من 8 جنيه ل 11 جنيه وبيعه تجزئه من 13 ل 14 جنيه”، معلقا: “ الطفرات التي تحدث في أسعار الخضروات والفاكهه تكون بسبب انتهاء العروات”.

وأكد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة ٤٠%، بعد تراجع سعر الدقيق الفاخر في الأسواق. الأمر الذي يشير إلى نتائج إيجابية لصالح المواطن الذي يستهلك الخبز السياحي.

وأضاف المحافظ بأنه تم التنبيه علي أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالأوزان المقررة للخبز السياحي مع تخفيض اسعار الخبز بنسبة ٤٠% ( الفينو و العيش البلدى السياحي).



ووجه مديرية التموين بشن حملات صباحيه ومسائية لتفقد الحالة التموينية والمرور علي المخابز والتأكد من توافر الخبز بجوده وكميات للمواطنين.

وبين المحافظ، إلى أن الحملات اسفرت عن تحرير محضرين لمخابز بلدية مغلقه بدون إذن مسبق، وعدد ١٦ محضر عدم الإعلان بالأسعار، بالإضافة إلى تحرير محاضر لأصحاب المخابز السياحية المخالفين حيث كانت المخالفات عباره عن ( العمل بدون ترخيص وضبط كمية من الدقيق البلدي داخل مخبز سياحي محظور التداول.

وضبط ١٨ جوال دقيق فاخر مجهول المصدر وضبط ٥ أجوله دقيق فاخر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، و تحرير محضرين عدم الإعلان عن اسعار الخبز السياحي) .

مشروعات حياة كريمة:

وجه محافظ قنا، إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات، وتسخير الإمكانات اللازمة لدفع العمل ونهو الأعمال ودخولها الخدمة.

لتعظيم الاستفادة من المشروعات حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات.

مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات والنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. للتأكد من وصول المرافق من "مياه، وكهرباء، وصرف صحي" والاطمئنان على كونها تمت، طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

مشروعات جديدة:

وفي سياق ذي صلة، قال محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، إنه تم الحصول على الموافقات الفنية لإنشاء كوبري دشنا وجاري البدء في تنفيذ مسار محور (دشنا – الوقف) بطول 8 كم يبدأ من الطريق الصحراوى الغربى وينتهى بالطريق الزراعى الشرقى. وبيّن المحافظ، أن الكوبرى الرئيسى للمحور على النيل سوف يأتي بطول ٦٥٠ م تقريبا بتكلفة مالية بلغت 8 ملايين جنيه. وعقد المحافظ، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لـ 5 مشروعات تطوير كورنيش وكوبري دشنا، ونفق فرشوط ومجزر دشنا، وكذا تنسيق العمل لبدء العمل في إنشاء مسار محور دشنا - الوقف الجديد.