نشرة التوك شو.. أصداء فوز الزمالك على الأهلي في القمة وتراجع الأسعار

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تعتبر الرنجة أحد الأطباق الرئيسية على مائدة المصريين خلال أيام عيد الفطر المبارك، تحذر الدكتورة نيرة صلاح أخصائي التغذية العلاجية بجامعة القاهرة، من المشاكل التي قد يسببها تناول الرنجة والفسيخ حتى في حال تحضريها بشكل صحي فهي قد تضعف المناعة.

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خبيرة تغذية تكشف كوارث تناول الرنجة والفسيخ



علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز الزمالك على النادي الأهلي في مباراة القمة التي أقيمت اليوم ببطولة الدوري العام، بهدفين لهدف.

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الدفاع كارثة.. أحمد موسى يعلق على هزيمة الأهلي من الزمالك في القمة (فيديو)



قال فادي رياض، كبير محللي الأسواق المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الأسواق العربية، حبيسة للأحداث الجيوسياسية، التي تمر بها المنطقة، مشددًا على أن أسعار البترول في طريقها للارتفاع، وهناك حالة من عدم اليقين، ومصر الأهم إقليميا والأكثر تأثرًا، وما ينطبق على مصر سينطبق على دول الخليج.

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"بلاش ذهب".. كبير محللي أسواق المال يحذر من شراء المعدن الأصفر (فيديو)



أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة كيفية تنفيذ مشروع إحياء مسار آل البيت وتطوير مناطق جنوب القاهرة التاريخية، مع الحفاظ على المنطقة التراثية.

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الحكومة تكشف تفاصيل مشروع إحياء مسار آل البيت (فيديو)



علق الإعلامي نشأت الديهي، على هزيمة النادي الأهلي من الزمالك في مباراة القمة بمنافسات الدوري الممتاز بنتيجة هدفين لهدف، قائلا: "هذا هو الفوز الأول للزمالك على الأهلي في الدوري منذ 2020".

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فرحة هيستيرية.. تعليق نشأت الديهي على فوز الزمالك بمبارة القمة (فيديو)



قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المواطن استفاد من الصفقات والتدفقات الدولاية عبر الإفراجات الجمركية، وأثرها على السوق والأسعار والقضاء على السوق السوداء وكافة التقارير الدولية تتحدث عن مؤشرات الاقتصاد المصري الإيجابية الآن.

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الحكومة: المواطن استفاد من الصفقات والتدفقات الدولاية (فيديو)



أكد خالد فكري سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية، أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في أسعار الخبز السياحي، قائلا: "رغيف الخبز السياحي وزن 90 جرام سعره سيكون بـ1.5 جنيه، ورغيف الخبز وزن 60 أو 70 جرام سيكون سعره جنيه واحد وهذا مع مطلع الأسبوع المقبل".

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شعبة المخابز تكشف مفاجأة بشأن انخفاض أسعار الخبز السياحي (فيديو)



زف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات بشرى للمواطنين بشأن سعر الأرز، قائلا: “سعر طن الأرز تراجع بقيمة ٢٠٠٠ جنيه”، لافتا الى سعر كيلو الأرز وصل إلى ٣٣ جنيه للكيلو بعد ان ارتفع إلى ٣٦ جنيه للكيلو.

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