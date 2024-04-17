الأربعاء 17 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سانشو: منذ قدومي لـ دورتموند شعرت بأنني في بيتي

سانشو
سانشو

تحدث جادون سانشو نجم فريق بوروسيا دورتموند عن تأهلهم إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي عقبة أتلتيكو مدريد.

txt

بوروسيا دورتموند يحقق رقمًا غائباً منذ 11 عامًا بعد تأهله لنصف نهائي دوري الأبطال

txt

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

txt

بوروسيا دورتموند يكتسح أتليتكو مدريد برباعية ويقصيه من دوري الأبطال

وفاز دورتموند على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بينهما في إياب ربع النهائي، ليؤكد تأهله بعد تفوقه بنتيجة 5-4 مجموع المباراتين.

قال سانشو في تصريحات عقب نهاية المباراة: سعيد للغاية، وفخور جدًا بالفريق والنادي كانت الأجواء في الملعب جيدة بشكل استثنائي، كانت هناك لحظتان  كان من الممكن أن تؤذينا وتقلب الأمور، ولكن مع ذلك، لم نفقد الثقة أبدًا وتمسكنا بما يجعلنا أقوياء.

وتابع لاعب دورتموند: عندما تنظر إلى المباراتين أمام أتلتيكو مدريد، فقد وصلنا إلى الدور نصف النهائي عن جدارة.

وأشار: منذ قدومي شعرت بأنني في بيتي، وأنا سعيد بالعودة إلى الملعب مجددا، سعدت برؤية ماركو مجددا، إنه صديق عزيز لي ، وأنا أقدره، سعيد بصناعة الهدف الثاني له اليوم

وواصل حديثه: أشعر بالسعادة مرة أخرى، عودتي إلى الملعب، محاولة مساعدة الفريق، إعادتهم إلى المراكز الثلاثة الأولى، وبالطبع التأهل لدوري أبطال أوروبا في العام المقبل.
وأضاف: أنا لدي أهداف شخصية، لن أكشف عنها الآن.

وأنضم جادون سانشو إلى صفوف دورتموند على سبيل الإعارة قادما من نادي مانشستر يونايتد.
 

مواد متعلقة

بوروسيا دورتموند يحقق رقمًا غائباً منذ 11 عامًا بعد تأهله لنصف نهائي دوري الأبطال

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

بوروسيا دورتموند يكتسح أتليتكو مدريد برباعية ويقصيه من دوري الأبطال

جريزمان يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

تشكيل بوروسيا دورتموند الرسمي أمام أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

رويس يقود تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد بدوري الأبطال
الجريدة الورقية