بوروسيا دورتموند يحقق رقمًا غائباً منذ 11 عامًا بعد تأهله لنصف نهائي دوري الأبطال

نجح فريق بروسيا دورتموند من حجز بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد، أمس الثلاثاء.

وفي مباراة دراماتيكية استطاع بروسيا دورتموند الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-2 ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين بروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد قد شهدت خسارة الأول بنتيجة 2-1.

وبهذا الفوز حقق فريق بروسيا دورتموند رقمًا غائبًا منذ 11 عامًا، وهو العودة مرة للصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

حيث غاب دروتموند عن هذا الدور منذ موسم 2012-2013 عندما خسر من بايرن ميونيخ بالمباراة النهائية.

وضرب فريق دورتموند موعدًا مع فريق باريس سان جيرمان لخوض منافسات نصف نهائي دوري الأبطال.

وتقام منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يومي الثلاثاء والأربعاء، 30 أبريل و1 مايو، حيث سيحدد موعد اللقاء في أي اليومين، في وقت لاحق.

بينما ستكون منافسات إياب نصف نهائي البطولة سيكون يومي الثلاثاء والأربعاء، 7 و8 مايو القادم.