بوروسيا دورتموند يكتسح أتليتكو مدريد برباعية ويقصيه من دوري الأبطال

حقق فريق بوروسيا دورتموند، فوزا كبيرا علي نظيره فريق أتليتكو مدريد الإسباني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات اياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز بوروسيا دورتموند بنتيجة 4_2 علي أتليتكو، ليحجز بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نادي أتلتيكو مدريد على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، على بوروسيا دورتموند بنتيجة (2-1).

بهذه النتيجة حجز دورتموند بطاقة التأهل لدور نصف النهائي بمجموع المباراتين 5/4، ويضرب موعدا مع فريق باريس سان جيرمان الذي فاز اليوم علي برشلونة بنتيجة 4_1، والذي تأهل بمجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 6/4 للفريق الفرنسي.

وسجل أهداف مباراة بوروسي دورتمون وأتليتك مدريد كل من:

سجل أهداف بوروسيا دورتموند كل من: جوليان براندت وإيان ماتسن في الدقيقتين 34 و39 من عمر الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني تمكن نيكلاس فولكروج مهاجم بوروسيا دورتموند من تسجيل الهدف الثالث في شباك أتلتيكو مدريد بعدما تلقي تمريرة عرضية من سابيتزر، ليضع مهاجم دورتموند الكرة في الشباك برأسية مميزة بالدقيقة 71.

وفي الدقيقة 74، وقع سابيتزر على الهدف الرابع لفريق بوروسيا دورتموند بتسديدة يسارية قوية في شباك الضيوف.

بينما جاء هدفي أتليتكو مدريد عن طريق كل من هوميلز “هدف في مرماه” وأنخيل كوريا في الدقائق 49 و 64.

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: نيكو شلوتربيك، ماتس هاملز، إيان ماتسين، جوليان رايرسون.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر، إيمري تشان، جوليان براندت.

خط الهجوم: جادون سانشو، كريم أديمي، نيكلاس فولكروج.

بينما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، أكسيل فاتسيل، راؤول خيمينيز، ماريو هيرموسو، سيزار أزبلكويتا.

خط الوسط: ماركوس يورينتي، كوكي، رودريجو دي بول.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، أنطوان جريزمان.