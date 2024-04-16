تحدد بشكل رسمي طرفي الضلع الأول من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما عبر كل من باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند الدور ربع النهائي من البطولة.

حيث تأهل فريق باريس سان جيرمان بعد مباراة درامية أمام برشلونة، حيث فاز في الإياب على "مونتجويك" بنتيجة 4-1.

وتمكن باريس سان جيرمان من الحصول على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة، بمجموع المباراتين، 6-4.

من جهة أخرى، قدم بوروسيا دورتموند مباراة ملحمية أمام أتلتيكو مدريد حيث فاز في الإياب بأربعة أهداف مقابل هدفين، معوضًا خسارته ذهابًا بنتيجة 2-1.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ستُقام منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يومي الثلاثاء والأربعاء، 30 أبريل و1 مايو، حيث سيحدد موعد اللقاء في أي اليومين، في وقت لاحق.

في حين أن منافسات إياب نصف نهائي البطولة سيكون يومي الثلاثاء والأربعاء، 7 و8 مايو.