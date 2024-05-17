الترسانة والسويس يتحدان ضد اتحاد الكرة في معركة الجماهير

أبدت الأندية الجماهيرية المشاركة في دورة الترقي المؤهلة لبطولة الدوري الممتاز وهما الترسانة و منتخب السويس، غضبها بشكل تام من قرار اتحاد الكرة الذي يمنع حضور الجماهير لمباريات الدورة الرباعية.

وطالب رؤساء ومسئولو الأندية الجماهيرية من الجبلاية بتطبيق قرار رابطة الأندية على الدوري الممتاز بتواجد السعة الكاملة في مباريات الممتاز بالمثل في مباريات دورة الترقي.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة تحركا رسميا من قبل إدارة الترسانة برئاسة طارق السعيد ومنتخب السويس من أجل حضور الجماهير للمباريات خاصة أن تلك المواجهات تمثل عنق الزجاجة لهم بالعودة من جديد لدوري الأضواء والشهرة.

وكان اتحاد الكرة، قد أعلن نظام وشروط الدورة الرباعية “دورة الترقي موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والمؤهلة لبطولة الدوري المصري الممتاز بمشاركة 4 أندية وهم حرس الحدود ومنتخب السويس والترسانة وسبورتنج.