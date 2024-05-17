مسئول بالإسكان يكشف تفاصيل إجراء قرعة علنية على 480 وحدة بالمدن الجديدة

كشف الدكتور وليد عباس، المشرف على مكتب وزير الإسكان ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، عن تفاصيل القرعة العلنية التى تمت باستاد المقاولون العرب للحاجزين الذين لم يحالفهم الحظ ولم يقوموا بسحب مقدمات جدية الحجز للوحدات السكنية وتقدموا برغباتهم إلكترونيا خلال الفترة من 3 : 21 مارس الماضي بمشروعات محددة بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – أسيوط الجديدة – العبور الجديدة)، تضمنت 240 وحدة سكنية بمشروع جنة – مرحلة تاسعة تكميلي بمدينة القاهرة الجديدة، و240 وحدة سكنية بمشروع جنة – مرحلة عاشرة تكميلي بمدينة 6 أكتوبر، و71 وحدة سكنية بمشروعات إسكان (المستقبل – الشباب – المطور) – المرحلة الثانية بمدينة أسيوط الجديدة، و768 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث – المرحلة الثانية تكميلي بمدينة العبور الجديدة.

وأكد الدكتور وليد عباس ، أن إجراءات القرعة تمت يومي الأربعاء والخميس (15 و16 مايو)، وبحضور المهندس أحمد علي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، والمهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، وممثلين عن القطاعات المختلفه بالهيئة، ونواب رئيسى مدينتى القاهرة وأسيوط الجديدتين، وسيتم إعلان النتائج على موقعي الهيئة، وبنك التعمير والإسكان، وبمقار أجهزة المدن المطروح بها الوحدات، وفرع البنك بالمدينة.

كما أشار الدكتور حسن الشوربجي، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أن إجراء القرعة تم بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، وتحت إشراف قطاع الشئون العقارية والتجارية، وتم بث إجراءاتها بشكل مباشر عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأضاف أن عدد المتقدمين لحجز 240 وحدة بـ”القاهرة الجديدة”، بلغ 337 حاجزاً، ولحجز 240 وحدة بـ”6 أكتوبر”، بلغ 1306 حاجزين، ولحجز 71 وحدة بـ”أسيوط الجديدة”، بلغ 1578 حاجزاً، ولحجز 768 وحدة بـ”العبور الجديدة”، بلغ 11101 حاجز.