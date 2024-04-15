قصة امرأتين تضعان ترامب في قفص الاتهام (فيديو)

يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام المحكمة الجنائية في سابقة لم يسجلها التاريخ بالولايات المتحدة من قبل.

ويتعرض الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة لفوضى قضائية عارمة تتعلق بـ4 دعاوى تتضمن 34 تهمة بمخالفات قانونية، لكن ما عجل مثوله أمام القضاء هو التهم الموجهة له بخصوص علاقات غير قانونية مع نساء.

وتتهم المحكمة ترامب بمحاولات الإفلات من البوح بعلاقته من امرأتين، ودفع أموال مقابل صمتهما، وهما الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، التي تقول إنه وعد بإشراكها في برنامج تلفزيوني، ودفع لها 130 ألف دولار.

والمرأة الثانية عارضة الأزياء كارين ماجدكدوغال، التي اشترى منها قصة حياتها بـ150 ألف دولار مع وضع شرط جزائي بعدم البوح بعلاقتها مع ترامب، دون نشر القصة.

ترامب ينفي علاقته بالامرأتين

يشار إلى أن ترامب، الذي من المقرر أن يخوض السباق من أجل إعادة انتخابة في مواجهة الرئيس الحالي جو بايدن في نوفمبر المقبل، متهم بـ34 تهمة بتزوير سجلات تجارية كجزء من مخطط يضم محاميه السابق مايكل كوهين لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار. تم دفعها إلى الممثلة ستورمي دانيلز.

وقالت دانيلز إنها حصلت على المال من أجل أن تبقى صامتة بشأن علاقة غرامية كانت تربطها بترامب في عام 2006. واعترف بأنه دفع لها عشية انتخابات عام 2016 لوقف "اتهاماتها الكاذبة والابتزازية" لكنه ينفي حدوث أي علاقة جنسية.

وقام محامو ترامب بعدة محاولات فاشلة لتأجيل المحاكمة بشأن أموال شراء الصمت، وهو تكتيك استخدموه أيضا في القضايا الجنائية الثلاث الأخرى للرئيس السابق.