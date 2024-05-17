تفاصيل منح الرئيس السيسى جائزة بطل السلام.. فيديو

حصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على جائزة "بطل السلام 2024" من برلمان دول البحر المتوسط، وذلك تقديراً لدوره الريادي في تعزيز السلام في المنطقة، خاصة جهوده في وقف عملية التهجير الفلسطيني في رفح ومنع حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وذكر نائب رئيس برلمان دول البحر المتوسط، بلال قاسم، أن اختيار الرئيس السيسي لهذه الجائزة جاء بعد نقاشات مستفيضة في مكتب الرئاسة والجمعية العامة الـ18، حيث تم التأكيد على جهود الرئيس الملموسة في وقف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودعمه الدائم للقضية الفلسطينية.

وأشار قاسم خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن جهود الرئيس السيسي ليست جديدة، بل تأتي استكمالاً لدور مصر التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، مؤكداً على أن الجميع يدرك حجم الجهود المصرية المبذولة في ظل هذه الحرب التي تقودها إسرائيل، وسعيها الدؤوب لكبح الهجرة ووقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

أهمية الجائزة:

تُعتبر جائزة "بطل السلام" من أرفع الجوائز التي يمنحها برلمان دول البحر المتوسط، وتهدف إلى تكريم الأفراد والمنظمات التي تساهم بشكل كبير في تعزيز السلام والازدهار في المناطق الأورومتوسطية والخليج. وتمنح الجائزة سنوياً تقديراً للإنجازات المتميزة في مجالات التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وحماية البيئة، والثقافة، والحوار بين الأديان.

دلالة حصول الرئيس السيسي على الجائزة:

ويُعد حصول الرئيس السيسي على جائزة "بطل السلام" شهادة دولية على جهوده المبذولة في سبيل تحقيق السلام في المنطقة، واعترافاً من قبل المجتمع الدولي بدوره المحوري في حل النزاعات وتعزيز التعاون بين الدول. كما تُعكس الجائزة المكانة المرموقة التي تتمتع بها مصر على الساحة الدولية، ودورها الرائد في دعم القضايا العربية والإسلامية.