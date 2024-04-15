دونالد ترامب.. اليوم يصبح دونالد ترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يخضع للمحاكمة في اتهامات جنائية وذلك مع بدء اختيار هيئة المحلفين اليوم الاثنين في قضية في نيويورك بسبب أموال دفعها لممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016.



يشار إلى أن ترامب، الذي كان الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة ومن المقرر أن يخوض السباق من أجل إعادة انتخابة في مواجهة الرئيس الحالي جو بايدن في نوفمبر المقبل، متهم بـ 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية كجزء من مخطط يضم محاميه السابق مايكل كوهين لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار. تم دفعها إلى الممثلة ستورمي دانيلز.

وقالت دانيلز إنها حصلت على المال من أجل أن تبقى صامتة بشأن علاقة غرامية كانت تربطها بترامب في عام 2006. واعترف بأنه دفع لها عشية انتخابات عام 2016 لوقف "اتهاماتها الكاذبة والابتزازية" لكنه ينفي حدوث أي علاقة جنسية.

وقام محامو ترامب بعدة محاولات فاشلة لتأجيل المحاكمة بشأن أموال شراء الصمت، وهو تكتيك استخدموه أيضا في القضايا الجنائية الثلاث الأخرى للرئيس السابق.

ويمكن أن تستغرق عملية اختيار هيئة المحلفين في نيويورك، والتي هي مدينة ذات أغلبية ديمقراطية، عدة أيام، مع احتمالية تقليص مئات الأشخاص في النهاية إلى 12 محلفا وستة بدلاء فقط. ومن الممكن أن تستمر المحاكمة بأكملها، التي من المتوقع أن يشهد فيها كوهين ودانيلز أمام الادعاء، مدة تصل إلى ثمانية أسابيع.

ويواجه ترامب، الذي دفع ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، عقوبة السجن لمدة أقصاها أربع سنوات في حالة إدانته.