آخر تطورات أسعار صرف الدولار في التعاملات المسائية

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارها خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد 14 أبريل، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

القيمة السوقية للعملات المشفرة تفقد 430 مليار دولار

عملة بيتكوين

تكبدت عملة بيتكوين المشفرة خسائر بأكثر من 7% يوم أمس بسبب الهجوم الإيراني على إسرائيل ومخاوف من تصعيد أكبر في المنطقة.

وخسرت عملة بيتكوين المشفرة أكثر من 10 آلاف دولار في يومين لتلامس حاجز الـ 60 ألف دولار.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بأكثر من 430 مليار دولار يوم أمس قبل أن تقلص بعض الخسائر صباح اليوم الأحد.

وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 20% من 2.64 تريليون دولار إلى مستوى منخفض قدره 2.21 تريليون دولار وسط عمليات بيع بدافع الذعر.

ومع تصاعد التوتر الجيوسياسي من المرجح أن تستمر عمليات بيع الأصول ذات المخاطر السوقية، حيث تبحث السيولة عن ملاذات أكثر أمانًا كمخزن للقيمة.

وتُظهر بيانات "Coinglass" أنه تم تصفية أكثر من ملياري دولار عبر سوق العملات المشفرة وسط عمليات بيع قوية. ومن بينها، تمت تصفية ما يقرب من 1.5 مليار دولار من المراكز الطويلة وتصفية ما يقرب من 500 مليون دولار من المراكز القصيرة منذ يوم الجمعة.

وشهد سوق العملات المشفرة، يوم السبت، تصفية أخرى بقيمة 950 مليار دولار.