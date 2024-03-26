بيتكوين تتخطى مستويات 70 ألف دولار

ارتفع سعر أكبر عملة مشفرة "بيتكوين" مرة أخرى إلى ما فوق 70 ألف دولار، وسط تجاهل السوق التدفقات الخارجية من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة الأميركية الأسبوع الماضي.

بيتكوين



ارتفعت معظم الأصول الرقمية يوم الاثنين، حيث ارتفعت عملة بيتكوين بما يصل إلى 7.1% إلى 70816 دولارًا. هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها العملة المشفرة مستويات 70 ألف دولار منذ أكثر من أسبوع. وارتفعت عملة إيثريوم بنسبة 6% تقريبًا، بينما ارتفع سعر كل من سولانا ودودج كوين بأكثر من 4%.



تم سحب ما يقرب من 900 مليون دولار من صناديق الاستثمار المتداولة هذه الأسبوع الماضي، مما يعكس التدفقات الخارجية المستمرة من صندوق "Grayscale Bitcoin Trust" بالإضافة إلى الاعتدال في الاشتراكات في العروض المقدمة من "BlackRock" و"Fidelity Investment". وشهدت مجموعة الصناديق العشرة أحد أسوأ أسابيع العام منذ إطلاقها في يناير.



وبحسب لـ"بلومبرغ"، قال ناثانيال كوهين، المؤسس المشارك لصندوق التحوط للأصول الرقمية INDIGO Fund: "على الرغم من أن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة قد تعرضت لضغوط، إلا أن دفاتر الطلبات يتم تحميلها على جانب العطاءات حول منطقة 60 ألفًا، مما يدل على أن السوق حريصة على الشراء عند الانخفاض".



وأضاف: "أنت بحاجة إلى الحصول على السيولة عند مستويات أقل حتى تتمكن بعد ذلك من الحصول على عرض وتوليد الزخم للارتفاع".



كان الطلب الجديد من صناديق بيتكوين المتداولة هو القوة الدافعة الرئيسية وراء الارتفاع التاريخي في أكبر عملة مشفرة هذا العام. أثارت التدفقات القوية إلى الصناديق التفاؤل بشأن النمو المتسارع لفئة الأصول من مجموعة واسعة من المستثمرين. ومع ذلك، أدت التدفقات الخارجية الضخمة الأسبوع الماضي إلى المزيد من التحوطات بين المتداولين ضد انخفاض الأسعار بالإضافة إلى عمليات تصفية كبيرة في الرهانات الصعودية ذات الرافعة المالية في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة.

العملات الرقمية

بيتكوين

تترقب الأسواق عملية تنصيف العملة المشفرة بيتكوين باعتبارها ثاني الملفات المحورية في عام 2024 بعد صدور قرار موافقة أميركا على صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين. ومن المتوقع أن يؤدي تخفيض مكافأة تعدين بيتكوين إلى النصف أو ما يعرف باسم "التنصيف" إلى تقليل بشكل فعال المعروض من العملات.

وقد يؤثر الحدث، المقرر عقده في أبريل 2024، بشكل كبير على السعر، وقد يرتفع الطلب مع إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية. مع وجود عدد أقل من عملة بيتكوين المتداولة والمزيد من العطاءات المالية المؤسسية للعملة، قد نشهد ضغطًا في العرض من شأنه أن يضع علاوة عالية جدًا على عملة بيتكوين المتداولة. في هذه المعادلة، سيكون القائمون بتعدين بيتكوين من بين أكبر المستفيدين بشكل عام.

هذا الحدث قد يخفض مكافآت الكتلة لعمال المناجم إلى النصف، مما قد يؤثر بشكل كبير على تقييم بيتكوين ودورها في مشهد الأصول الرقمية الأوسع.

ويعتبر الخبراء عملية تنصيف العملة المشفرة بيتكوين بأنها ميزة انكماشية تقلل من إنتاجية بيتكوين الجديدة بنسبة 50% كل 4 سنوات، حتى يتم إنتاح جميع عملات بيتكوين البالغ عددها 21 مليونًا بحلول عام 2140.